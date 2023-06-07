Пуховые нити: как выглядит враг аллергиков под микроскопом

Так близко тополиный пух вы еще не рассматривали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вторая зима наступила в Ижевске в конце мая, только вместо снега – тополиный пух. Достаточно раннее явление, учитывая то, что тополь начинает пушиться в начале июня. Но и весна наступила раньше срока.

Тополиный пух под микроскопом Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Пух буквально повсюду, и это раздражает горожан. Семена тополя развиваются в маленьких плодах-коробочках, а после с помощью пуха распространяются по воздуху на огромные расстояния. Вообще, пушинки летят с деревьев недолго – неделю, две, но бывают исключения, которые зависят уже от погоды.

Вот так выглядят ворсинки под увеличением Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Мы решили не упускать возможность посмотреть на тополиный пух под микроскопом. При увеличении увидели пучок волосков у основания семечка, который переносит его с деревьев в порыве ветра. Даже немного иронично то, что ветер помогает тополям распространять семена и в то же время легко может повалить старое дерево или сломать его ствол (тополь – довольно хрупкий) .

А это семечко Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В городе высажены разные виды тополя – в УдГУ проводили исследования, которые показали: чаще всего встречается бальзамический. Нередко попадаются лавролистные, белые и пирамидальные тополи. Различить их, конечно, будет сложно, но вот пирамидальные опознать по узкой и высокой кроне можно.

Видно, что пушинки растут прямо из семечка Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Еще есть черный тополь, одно из таких деревьев в 2020-м году даже могло стать самым большим в Европе. К роду тополя также относится осина.

Интересный факт. Ива – ближайший родственник тополя: оба дерева пушатся, но ива на пару недель раньше. Ее «пуховую метель» не особо заметно, так как тополей в городе куда больше.

Тополиный пух, конечно, мешает жителям города, но стоит отметить и пользу этого дерева – тополь лучше многих других деревьев очищает воздух.

Кстати, специалисты из УдГУ исследовали всхожесть семян тополя и выявили, что большая их часть не прорастает из-за загрязнения окружающей среды, поэтому перспектива превратиться в тополевый лес Ижевску не грозит.

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