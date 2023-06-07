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Общество7 июня 2023 12:29

Пуховые нити: как выглядит враг аллергиков под микроскопом

Тополь лучше большинства других деревьев очищает воздух
Екатерина АРДАШЕВА
Так близко тополиный пух вы еще не рассматривали

Так близко тополиный пух вы еще не рассматривали

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вторая зима наступила в Ижевске в конце мая, только вместо снега – тополиный пух. Достаточно раннее явление, учитывая то, что тополь начинает пушиться в начале июня. Но и весна наступила раньше срока.

Тополиный пух под микроскопом

Тополиный пух под микроскопом

Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Пух буквально повсюду, и это раздражает горожан. Семена тополя развиваются в маленьких плодах-коробочках, а после с помощью пуха распространяются по воздуху на огромные расстояния. Вообще, пушинки летят с деревьев недолго – неделю, две, но бывают исключения, которые зависят уже от погоды.

Вот так выглядят ворсинки под увеличением

Вот так выглядят ворсинки под увеличением

Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Мы решили не упускать возможность посмотреть на тополиный пух под микроскопом. При увеличении увидели пучок волосков у основания семечка, который переносит его с деревьев в порыве ветра. Даже немного иронично то, что ветер помогает тополям распространять семена и в то же время легко может повалить старое дерево или сломать его ствол (тополь – довольно хрупкий) .

А это семечко

А это семечко

Фото: Екатерина АРДАШЕВА

В городе высажены разные виды тополя – в УдГУ проводили исследования, которые показали: чаще всего встречается бальзамический. Нередко попадаются лавролистные, белые и пирамидальные тополи. Различить их, конечно, будет сложно, но вот пирамидальные опознать по узкой и высокой кроне можно.

Видно, что пушинки растут прямо из семечка

Видно, что пушинки растут прямо из семечка

Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Еще есть черный тополь, одно из таких деревьев в 2020-м году даже могло стать самым большим в Европе. К роду тополя также относится осина.

Интересный факт. Ива – ближайший родственник тополя: оба дерева пушатся, но ива на пару недель раньше. Ее «пуховую метель» не особо заметно, так как тополей в городе куда больше.

Тополиный пух, конечно, мешает жителям города, но стоит отметить и пользу этого дерева – тополь лучше многих других деревьев очищает воздух.

Кстати, специалисты из УдГУ исследовали всхожесть семян тополя и выявили, что большая их часть не прорастает из-за загрязнения окружающей среды, поэтому перспектива превратиться в тополевый лес Ижевску не грозит.

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