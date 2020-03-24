2020-03-24T10:54:56+03:00
Общество

Редкий вид тополя обнаружили биологи в Удмуртии

Высота дерева составляет 33-34 метра
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александр КондратьевФото: Александр Кондратьев
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Редкий вид тополя - черный - обнаружили биологи в Удмуртии. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбуке» краевед-биолог Александр Кондратьев.

- Кажется, мы нашли в Удмуртии самый большой черный тополь в Европе, а то и во всём мире! Вероятно, самый большой черный тополь из всех существующих! 23 марта дерево осмотрел профессор УдГУ, доктор биологических наук Николай Ильминских и подтвердил, что это тополь черный, - написал Александр.

Фото: Александр Кондратьев

Фото: Александр Кондратьев

Дерево находится в Сарапульском районе. Обхват ствола дерева составляет 6,9 м, а высота с учетом вершины - 33-34 метра. Примерный возраст тополя - 290-300 лет!

СПРАВКА «КП»

Черный тополь относится к семейству ивовых. Он растет в Европе, Азии и Северной Африке. На территории России он также известен, как осокорь. Это дерево произрастает в равнинной местности и на речном берегу. Лучше всего черный тополь растет в черноземе. С возрастом цвет коры дерева переходит из серого в черный. С высотой она становится более гладкой и приобретает светлый оттенок.

Уникальный вид дерева - тополь чёрный или Осокорь. Сарапульский район (Удмуртия) Видео, Вадим Конюхов.. Видео, Вадим Конюхов, г. Сарапул.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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