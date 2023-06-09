Положение конкурса «Леди в белых халатах Удмуртия» от сайта «Комсомольская правда – Ижевск»

Конкурс о героях, которые не носят плащи Фото: Мария Бакланова

Сроки проведения конкурса: с 09 июня по 26 июня 2023 года. Конкурс проводится при поддержке Министерства здравоохранения Удмуртии.

Участники: в конкурсе могут принять участие врачи и медсестры медицинских учреждений Удмуртии. (18+)

Три победительницы получат призы.

1 этап – сбор работ

Период проведения: с 09 июня по 18 июня 2023 года включительно.

Условия: Участники конкурса размещают на странице конкурса на сайте «Комсомольская правда - Ижевск» одну фотографию в формате jpg, jpeg, png и небольшую историю о себе. Необходимо ответить на следующие вопросы:

– место работы

– должность

– стаж работы в медицинской организации.

– несколько слов о вашей профессии.

2 этап – выбор победителей

Период проведения: с 19 июня по 25 июня 2023 года.

Победители определяются путем открытого голосования на сайте «Комсомольская правда - Ижевск». Имена победителей будут объявлены на сайте «Комсомольская правда – Ижевск» и в группе «Комсомольская правда – Ижевск» в соцсети «ВКонтакте» 26 июня 2023 года.

Полная информация о конкурсе

– Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго» ИНН 1835035887.

Подробную информацию об организаторе конкурса, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону (3412) 945-050.

Организатор оставляет за собой право изменить условия конкурса без предупреждения.

Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

Организатор оставляет за собой право менять условия акции без предупреждения.

– Для участия в конкурсе необходимо разместить на странице конкурса на сайте «Комсомольская правда - Ижевск» одну фотографию в формате jpg, jpeg, png и небольшую историю о себе.

Редакция «Комсомольской правды – Ижевск» принимает фотографии по 18 июня 2023 года включительно.

– Отправляя свои фото в редакцию, конкурсант дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию Ф.И.О., фото и истории во всех ресурсах Организатора, таких как СМИ «Комсомольская правда – Ижевск», портала IZHLIFE (18+).

Принимая участие в конкурсе, участники соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии и иные материалы, которые они отправляют по указанным номерам и ссылкам, могут быть использованы Организатором и/или рекламными агентствами, а также партнерами конкурса в рекламных целях без выплаты какого-либо вознаграждения участникам.

– Фотографии, участвующие в настоящем конкурсе, не должны содержать оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должна разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство. Фотографии и видео, не соответствующие данным правилам, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайте (18+).

Ответственность за содержание фотографий и видео несет участник, отправивший ее. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайте (18+).

– Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на фото, участвующие в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение прав третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на фото.

В случае, если победитель не из Ижевска, пересылка подарка будет организована за счет получателя.

– Три победителя конкурса получают подарки (призы):

1 место - сертификат на 5000 рублей в сеть салонов тайского SPA SpaSabai (СпаСабай).

2 место - сертификат на 3000 рублей в боулинг «Бруклин Боул» в ТРЦ «Петровский».

3 место - сертификат по 2000 рублей в кафе «Золотая маска».

Напоминаем, что ПОДАРОК СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ 4000 (Четырех тысяч рублей) ОБЛАГАЕТСЯ НАЛОГОМ В РАЗМЕРЕ 35%.

ПОДАРКИ до 4000 (Четырех тысяч) рублей НАЛОГОМ НЕ ОБЛАГАЮТСЯ.

Победители конкурса самостоятельно обязаны осуществлять уплату всех

налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

С момента получения подарка победители несут ответственность за уплату всех налогов и иных существующих обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

– После подведения итогов конкурса и оглашения победителей дату и место получения призов уточняйте по телефону +7 (3412) 945-050.

При получении приза обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Денежный эквивалент призов не выплачивается.

Возрастное ограничение: 18+

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