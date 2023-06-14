Замена лифтов в Ижевске: где взять денег и какими программами воспользоваться

Жителям домов Ижевска нужно копить на новые лифты – иначе их остановят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале 2025 года в домах Удмуртии могут остановиться две с половиной тысячи лифтов. Их замена – удовольствие очень дорогое и часто неподъемное для собственников. Да, государство выделяет деньги, чтобы помочь, но возможности воспользоваться ими становится все меньше.

На конференции Общественной палаты Удмуртии обсудили, какие проблемы возникли сейчас и способы их решения. «Комсомолка» рассказывает подробности.

Еще раз: почему собираются останавливать лифты?

Дело в законах. Все лифты, которые отслужили 25 лет, нужно заменить до 15 февраля 2025 года. Никакого ремонта, никакого продления срока эксплуатации. Даже если экспертиза признает, что пользоваться ими можно, это не спасет положение. Рыдания и молитвы тоже. Только замена.

Выработка срока – уже основание для того, чтобы лифт отключить. Даже если экспертиза признает, что пользоваться им можно, это не спасет положение. Рыдания и молитвы тоже. Только замена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как менять лифты? С помощью взносов за капремонт. Они копятся двумя способами: в «общем котле» или на спецсчете.

В первом случае особых проблем нет. Деньги собираются сразу с разных домов, и лифты там заменяют по очереди: то есть сначала одни собственники помогают другим, потом наоборот. Программа уже расписана с учетом часа икс – февраля 2025 года.

А вот домам со спецсчетами гораздо сложнее. Они копят деньги на отдельном счете и сами же решают, что и когда ремонтировать. Но самостоятельность требует и больше ответственности: немаленькие деньги для замены лифтов жильцы должны собрать своими силами. Минимальная сумма только одного лифта – 2,6 млн рублей. А если их несколько?

Если сами собственники собрать необходимую для ремонта сумму не смогут, значит, по логике государства, они не способны отвечать за свое имущество. Тогда дом со спецсчета перейдет в «общий котел».

«Дома, которые формируют взносы на спецсчетах и не смогут отремонтировать лифты до 2025 года, могут перейти на общий счет в Фонд капитального ремонта», – рассказала директор Фонда капремонта Удмуртии Диана Новомейская.

По сути, это будет общий котел внутри другого общего котла. Деньги, который собрали перешедшие со спецсчетов дома, будут распределяться только между ними. Но что это значит на практике? Дома, которые придут в «общий котел», принесут не так много средств. Между ними придется расписывать очередь по замене лифтов. А пока она дойдет, собственникам придется ходить на верхние этажи пешком – и растянуться этот процесс может на несколько лет.

Почему сейчас заменить лифт все сложнее и сложнее?

Заменить лифт несколько лет назад действительно было проще. Раньше федерация оказывала больше поддержки. Часть лифтов меняли с помощью денег от Фонда содействия реформированию ЖКХ (сейчас Фонд развития территорий – прим. ред.). Для замены оборудования в домах, которые собирают деньги в общем котле, тоже пользовались возможностями федеральной программы. Но сейчас поддержка приостановлена.

В республике тоже действует своя программа. По ней жители могут компенсировать 20% от стоимости лифта. Но денег на нее выделяют крайне мало – всего 18 млн рублей на 2023 год, и они уже распределены. Не говоря уж о том, что 80% – все еще солидная сумма, которую жители должны найти сами.

Изменения не означают, что теперь по программе придется ставить лифты только удмуртского производства. Это значит, что дому нужен именно подрядчик, зарегистрированный в регионе (а не производитель) Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С региональной программой ситуация тоже может стать сложнее. Бюджет Удмуртии – дефицитный. Отказываться от поддержки регион пока не планирует, но государство ищет способы сэкономить и вводит новые ограничения. В частности, они касаются организаций, которые производят замену лифтов.

«В ближайшее время планируют внести поправки, что субсидии теперь будут предоставлять только организациям, которые зарегистрированы в Удмуртии и платят налоги в бюджет республики. То есть нужно искать подрядчика, зарегистрированного в регионе», – отметила Наталья Кутявина, заместитель начальника управления – начальник отдела управления эксплуатации жилищного фонда Минстроя Удмуртии.

Собственники отметили и другие проблемы, которые возникают. Например, многие копят-копят деньги на спецсчете, а оборудование становится все дороже и дороже. Средства обесцениваются, и на замену подъемников их все равно не хватает: ведь некоторые импортные запчасти сейчас не доставляют, да и оборудование сильно растет в цене.

Как можно привлечь средства?

Эксперты рекомендуют не копить деньги, а пускать их в ход уже сейчас. Да, средств не хватает, но нужно выполнять работы хотя бы постепенно. Заменить сразу пять лифтов – задача из области фантастики, а вот по одному – вполне реальная. Но, конечно, для этого понадобятся дополнительные финансовые источники:

– Повысить размер взноса на капремонт или утвердить целевой сбор на лифты (подробно мы писали об этом здесь;

– Попросить подрядчика о рассрочке;

– Взять кредит в банке.

Кредит и рассрочка – вещи, которые, безусловно, вызывают скепсис. Однако это куда более разумное решение, чем просто накопление денег, которые все равно будут обесцениваться.

Кредит можно взять в банке под определенный процент. О рассрочке договариваются с подрядчиком, условия в этом случае каждый раз обсуждают индивидуально Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

«Кредит и рассрочка – это механизм, который повышает общую цену. Но сегодня надо идти через него, потому что деньги обесцениваются, растет стоимость оборудования и установки. С этой точки зрения намного дешевле взять кредит, чем терять средства, которые просто лежат», – отметил председатель «Объединения советов домов Удмуртии», член Общественной палаты России Александр Евсеев.

У банков в Удмуртии есть опыт предоставления кредитов на лифты. Займ для собственников берет управляющая компания. Сотрудничать с ТСЖ банки готовы менее охотно, но, тем не менее, такой способ решения проблемы есть. И кстати, есть предложения по перераспределению государственной поддержки: направить ее на погашение процентов по кредиту.

Какие способы решения проблем предлагает Общественная палата?

Итак, меры, которые могут предпринять собственники сами, мы рассказали. Но, по мнению Александра Евсеева, что-то в силах решить и другие стороны. Общественная палата Удмуртии составит список рекомендаций для правительства, муниципалитетов, УК. Они будут желательны для исполнения, хотя и не обязательны.

– Для правительства – рассмотреть возможность компенсировать проценты по кредиту, который собственники берут на замену лифтов;

– Для муниципалитетов – не позволять домам выполнять другие работы по капремонту, если требуется заменить лифты;

– Для управляющих компаний – настаивать, чтобы собственники в первую очередь занимались ремонтом лифтов.

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