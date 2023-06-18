Не железка, а дизайнерское решение: какие необычные скульптуры есть в Ижевске

Необычные скульптуры с улиц Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Проходя по улицам города, можно заметить различные памятники историческим личностям – Дерябину, Ленину и другим знаменитостям. Но есть и те, которые отличаются своим форматом, – Крокодил, пельмень, и это только начало. «Комсомолка» собрала необычные памятники Ижевска, которые могли заметить только самые внимательные.

Робот на ул. Совхозной, 86

Проезжая частный сектор, можно увидеть, как около одного из фонарных столбов мирно стоит улыбающийся робот. Согласитесь, встретили такого утром, и поездка пройдет уже веселее.

Этот робот находится в частном секторе Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Замок и ключ

Примечательно, что в Ключевом поселке стоит металлическая пара – ключ и замок. Для одних этот объект является символом населенного пункта, а для супружеских пар, возможно, – напоминанием о долгой любви. Найти его можно около дома № 81.

Замок и ключ в Ключевом поселке Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Что-то непонятное и Еж

Территорию у домов № 48 и 48г украшает сразу несколько скульптур. И если одни навевают приятные детские воспоминания про мультфильм «Ежик в тумане», то вторые заставляют немного… напрячься. Что-то непонятное, серое и очень неординарное стоит недалеко от маленького ежика.

Ежик на улице Краева Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Что это такое, мы не знаем, но в неадекватном состоянии мимо этой фигуры лучше не проходить Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Шар из оружия

Глубокий смысл заложен в скульптуре железного человека, держащего над собой шар из автоматов. Он появился у Дворца пионеров в память о жертвах террора. Проходишь мимо него, и на душе становится тяжело и неуютно.

Человек держит в руках шар из оружия Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Банановая шкурка

Чему только не посвящают памятники! То традиционному удмуртскому блюду пельменю, то, например, банановой кожурке. Правда, с первого раза можно даже не понять, что это именно то, что есть на самом деле.

Если не знать название арт-объекта, сложно догадаться, чему он посвящен Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Бендер

Это одна из тех скульптур, которую могли видеть абсолютно все. Бендер из «Футурамы» (16+) находится у Дома печати и украшает вход в здание. Правда, по выражению лица немного трудно понять – он удивлен, оскорблен или шокирован. Рядом с металлическим героем мультфильма есть еще одна скульптура – двухколесный велосипед с большим передним колесом.

Бендер у Дома печати Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Слон на ул. Пушкинской, 190

Раньше у дома № 190 по улице Пушкинской стоял фонтан, который украшала фигура слона. Здесь любил проводить время даже Михаил Калашников, живший в соседнем доме. Со временем памятник утратил свой внешний вид, но несколько лет назад красивый белый слон вновь появился на прежнем месте. Вот только поглазеть на него теперь можно только из-за забора.

Слон на улице Пушкинской Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Белые медведи

Если спросить у горожан, есть ли где-нибудь, кроме зоопарка, в Ижевске белые медведи, то многие ответят, что найти их можно по адресу ул. Коммунаров, 231. И пусть время взяло свое – внешний вид мишек уже не такой парадный, но они все равно остаются очень милыми.

Белые медведи украшают двор на улице Коммунаров Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Однерка»

Приезжие очень остро реагируют на наше выражение «однерка», поскольку не знают, что именно так мы называем трамвай, следующий по первому маршруту. Сам памятник появился относительно недавно рядом с ИжГЭТ по адресу ул. Маяковского,7. Здесь даже можно сесть за руль и ощутить себя настоящим водителем.

В памятнике трамваю даже можно покрутить некоторые элементы Фото: Анастасия Захарова

Велосипед

Трехколесный малютка с клаксоном находится прямо около городской администрации. На этот велосипед, с которого начиналась история ободранных детских коленок, без проблем может залезть ребенок.

Велосипед, увы, подойдет только детям Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Собака

Во дворах тоже есть много чего необычного. Например, дом № 23а на ул. Ломоносова украшает забавная «лохматая» собачка. Выглядит вполне себе мило. Красный носик и поднятые ушки как будто показывают – будь она живой, ее настроение всегда было бы хорошим.

Жители дома на улице Ломоносова креативно украсили выход из подъезда Фото: Анастасия Захарова

R2-D2 и C-3PO

Фанаты «Звездных войн» (6+) давно заприметили дружеский тандем R2-D2 и C-3PO около дома № 140 по улице Кирова. Кажется, когда только появилась эта скульптура, все поклонники побежали делать фотографии с любимчиками.

Персонажи «Звездных войн» на улице Кирова Фото: Анастасия Захарова

Кот ученый

Не многие могут увидеть притаившегося в листве Кота ученого. Находится он на перекрестке ул. Репина и Тимирязева. Так что если будете проходить мимо, обязательно его поищите.

Кот ученый действительно ходит по цепи вокруг дерева Фото: Сергей ГРАЧЕВ

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