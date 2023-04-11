Посвященный первому трамваю памятник появился в Ижевске

Фото: /vk.com/zlou18

В Ижевске на ул. Маяковского, 7, рядом с ИжГЭТ, появился памятник «однерке». Фотографии опубликовали горожане в социальных сетях.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ИжГЭТ, слово «однерка» свойственно региону. Именно поэтому решили увековечить его память.

Любой горожанин может почувствовать себя водителем трамвая. Есть даже два подвижных элемента – ручной тормоз и рукоятка контроллера.

Фото: /vk.com/zlou18

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