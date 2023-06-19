К концу недели в Ижевске потеплеет Фото: Иван МАКЕЕВ

На этой неделе в столице Удмуртии будет прохладно, вероятны дожди. Однако температура воздуха уже со вторника начнет плавно расти, а к выходным достигнет +20°С и выше.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 19 июня, днем не выше +14°С, ночью – до +4°С.

Во вторник, 20 июня, гидрометцентр России обещает сплошную облачность без осадков и до +13°С днем, а ночью – около +4°С. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует более теплую ночь – до +9°С. В течение суток северный ветер сменится на северо-западный, его скорость составит 3-4 м/с.

В среду, 21 июня, сервисы погоды обещают днем от +12°С до +15°С. Яндекс прогнозирует более низкие температуры, гидрометцентр – более высокие. Ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Ночью будет около +10°С. Ветер вновь изменит направление на северное, но к вечеру вернется к северо-западному, скорость около 3-4 м/с будет сохраняться.

В четверг, 22 июня, в Ижевске снова пасмурно и немного дождливо. Днем – до +16.. +18°С, ночью – до +8°.. +12°С. Северо-западный ветер к ночи изменится на юго-восточный и снизит скорость с 3 до 1 м/с.

В пятницу, 23 июня, все сервисы обещают переменную облачность и сухую погоду, столбик термометра днем поднимется до +19°С. Ночью, по разным данным, ожидается до +9.. +14°С. Ветер опять будет меняться от юго-западного до северо-восточного, его скорость будет небольшой – до 1-2 м/с.

В субботу, 24 июня, по предварительному прогнозу гидрометцентра России, в Ижевске переменная облачность без осадков и до +20°С на термометре. Ночью до +9°С. Яндекс обещает днем на 1°С теплее, а ночью – до +15°С. Северо-восточный ветер сменится на северный, его скорость составит около 2-3 м/с.

В воскресенье, 25 июня, синоптики обещают днем дождь и температуру до +21°С. Яндекс показывает сухую погоду и до +23°С. Ночью – до +12.. +17°С. В начале дня будет дуть восточный ветер со скоростью около 2 м/с, но затем он может изменить направление на противоположное.

Желаем всем удачной рабочей недели!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».