Погода в Ижевске на день: 19 июня похолодает до +14 градусов

Прогноз для ижевчан на понедельник Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 19 июня в столице республики ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков.

Температура воздуха днем составит +12.. +14°С. Скорость северо-западного ветра достигнет 7-12 м/с.

Вечером, по данным гидрометцентра России, столбик термометра опустится до +4°С. Ветер не изменит направления, но и снизит скорость до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Два новых праздника могут появиться в Удмуртии

Уголовное дело возбудили в Удмуртии после гибели подростка в реке

8 фото с празднования Гербера в Удмуртии