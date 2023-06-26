Неделя ожидается по-настоящему летней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ижевск все-таки решило вернуться лето. Постепенно, без явной жары, но это даже хорошо. В течение следующих 7 дней синоптики обещают теплую погоду, переменную облачность и временами дожди.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 26 июня, днем до +21°С с небольшим дождем, ночью – до +8°С.

Во вторник, 27 июня, гидрометцентр России обещает переменную облачность без осадков и до +23°С днем, а ночью – около +10°С. Сервис Яндекс.Погода, как обычно, прогнозирует более теплую ночь – до +17°С. В течение суток северо-западный ветер сменится на западный, его скорость составит 2-3 м/с.

В среду, 28 июня, сервисы погоды обещают до +26°С. Днем снова сухо, из-за облаков будет выглядывать солнце. Ночью будет уже выше +13°С, если верить Яндексу, то до +19°С. Сохранится западный ветер, днем его скорость составит около 3 м/с, к ночи он утихнет до 1 м/с.

В четверг, 29 июня, в Ижевске снова переменная облачность. Днем – до +25.. +26°С, ночью – до +12°.. +19°С. Западный ветер к ночи сменится на северный, но будет очень слабым, до 1 м/с.

В пятницу, 30 июня, все сервисы обещают пасмурную погоду с небольшими прояснениями и дождь ближе к вечеру. Столбик термометра опустится до +24°С. Ночью, по разным данным, ожидается до +14.. +18°С. Ветер будет меняться от северо-восточного до восточного, его скорость составит около 1-2 м/с.

В субботу, 1 июля, по предварительному прогнозу гидрометцентра России, в Ижевске облачно и тепло, до +25°С на термометре. По данным Яндекс.Погоды, будет на 1-2°С прохладнее. Ночью до +15.. +18°С. Восточный ветер сменится на южный, его скорость уменьшится с 3 м/с до 1 м/с.

В воскресенье, 2 июля, синоптики обещают дождь и температуру до +20.. +24°С. Ночью – до +14.. +16°С. Ветер будет западным или северо-западным около 3 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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