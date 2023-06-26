Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 июня 2023 2:57

Погода в Ижевске на день: 26 июня пройдут небольшие дожди

Рассказываем о прогнозе
Анастасия Захарова
День окажется теплым

День окажется теплым

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Начинается очередная рабочая неделя. А «Комсомолка» расскажет, какой будет погода в этот день.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +19…+21 градус. Местами – небольшие дожди. На небе переменная облачность. Ветер северо-восточный, 8–13 м/с.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Гороскоп на день: 26 июня Львы получат заслуженное вознаграждение, а перед Водолеями откроются интересные перспективы

Пиявки, гладыши, пауки: кто живет в загородном пруду Ижевска

Участок улицы Димитрова в Ижевске временно закроют для проезда 27 июня