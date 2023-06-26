Погода в Ижевске на день: 26 июня пройдут небольшие дожди

День окажется теплым Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск! Начинается очередная рабочая неделя. А «Комсомолка» расскажет, какой будет погода в этот день.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +19…+21 градус. Местами – небольшие дожди. На небе переменная облачность. Ветер северо-восточный, 8–13 м/с.

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