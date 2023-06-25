Пиявки, гладыши, пауки: кто живет в загородном пруду Ижевска

Водоем кишит жизнью, но заметить ее непросто Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Кто из нас в детстве не ловил прудовую живность, чтобы посадить в банку и увлеченно наблюдать за этим импровизированным аквариумом? В маленьких загородных прудиках водится огромное разнообразие беспозвоночных, а еще лягушек и головастиков. В Ижевске один такой пруд расположен на улице Ботанической в Индустриальном районе. Она так названа, потому что ведет к ботаническому саду УдГУ.

Пруд на карте. Фото: Яндекс.Карты

Возле пруда, кстати, часто можно встретить студентов-биологов, которые проходят полевую практику, или современных юннатов. Автор статьи и его помощница, когда-то тоже бывшие в их числе, решили вспомнить старые добрые времена и отправились посмотреть, какие удивительные существа сейчас водятся в пруду. Рассказываем, что удалось поймать, и делимся фотографиями.

Это не водоросли

На самом деле лучшее время для такой «охоты» – конец мая и начало июня, потому что водоем в это время еще не слишком заросший и ловить его обитателей проще. Кроме того, в этот период можно наблюдать большое количество личинок стрекоз и ручейников. Мы смогли выбраться лишь к концу июня, а потому большую часть нашего «улова» составляла водная растительность – ряска и роголистник. Кстати, это не водоросли, как думают многие, а высшие растения, причем цветковые. Только цветки у них такие мелкие, что их просто не видно. Водоросли в наших прудах тоже есть, но одноклеточные или нитчатые. Зеленый налет на камнях – это как раз они.

«Пришел невод с травою морскою». Роголистник и ряска Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Водяной скорпион, который ускользнул

В последний раз я навещала этот пруд давно, лет 20, наверное, назад, но внешне он мало изменился. Разве что зарос еще сильнее. Раньше в нем всегда было много водомерок, которые бегали по поверхности воды, а в глубине жили пауки-серебрянки, плетущие подводные ловушки из паутины и пузырьков воздуха, а также большие хищные клопы – водяные скорпионы. Последних хотелось показать читателям больше всего, но, к сожалению, ни один нам так и не попался.

Водяного скорпиона мы так и не поймали. Фото: ecosystema.ru

Зато обнаружилось огромное количество других клопов – гладышей. При ближайшем рассмотрении это оказались еще личинки, которые появились на свет этим летом. Гладыш интересен тем, что всегда переворачивается на спину, чтобы подышать с поверхности воды, – делает он это кончиком брюшка. Кстати, в народе это насекомое еще кличут «водяной осой», потому что оно способно довольно ощутимо кусаться. Хотя особой опасности не представляет.

Гладыш дышит с поверхности Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Это еще не взрослый гладыш Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Еще нам попалось много пиявок – мелких рыбьих и одна большая, очевидно, ложноконская. Как правило, к человеку эти пиявки не присасываются, предпочитая паразитировать на существах помельче, например, на моллюсках и головастиках.

Пиявка в полосочку Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Кстати о моллюсках – странно, но их мы тоже не встретили, хотя раньше в пруду всегда водились прудовики и катушки.

Раньше в пруду было много улиток. Сейчас стало мало. На фото – прудовик, который нам, к сожалению, не встретился. Фото: ecosystema.ru

Ручейники в пруду водятся, но мы их не нашли. Фото: ecosystema.ru

Во-от такая щука!

Отловить одного головастика нам все-таки удалось. Он уже начал превращаться в лягушонка – появились задние лапы. Метаморфоз всегда происходит в таком порядке – вырастают задние лапки, потом передние, а затем исчезает хвост. Он, кстати, не отваливается, как думают многие, а просто постепенно уменьшается, пока от него не останется лишь маленький бугорок.

У головастика появились лапки. Фото: Полина Евсеева

И вот, когда мы уже совсем отчаялись поймать что-либо интересное, в сачке затрепыхалось что-то довольно крупное. Оказалось, что мы случайно зачерпнули вместе с растениями рыбу, да не просто рыбу, а миниатюрную щуку! Возможно, в водоем ранее специально выпускали мальков, мы точно не знаем. Но удивились – не то слово.

Настоящая щука! Только маленькая. Фото: Полина Евсеева

Похоже, здесь как раз и крылась разгадка, почему мы не обнаружили привычного обилия мелкой живности. Дело в том, что большинство рыб – это прожорливые хищники, и если их запускают в пруд, беспозвоночные автоматически становятся для них кормом. Кроме того, на пруду кроме уток, которые водились здесь всегда, появилось много чаек, а вдалеке мы заметили серую цаплю. Птиц явно привлекла хорошая кормовая база.

Щучка пока еще не успела уйти на глубину Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Щучку мы, естественно, выпустили обратно так же, как и всю остальную «добычу», даже растения вернули в пруд. Так что надеемся, что водоем особо не заметил нашего вторжения.

Отдельную благодарность за помощь в сборе материала выражаем Полине Евсеевой.

Ранее мы смотрели под микроскопом, какие существа встречаются в толще воды Ижевского пруда.

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