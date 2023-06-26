«Понимала, что жду только один результат – 100 баллов»: стобалльница ЕГЭ из Ижевска рассказала, как сдавала химию

Дарья Саперова получила высший балл на экзамене по химии. Фото: предоставлено героями материала

33 одиннадцатиклассника из Удмуртии сдали ЕГЭ на 100 баллов. Известны еще не все результаты, так что умников и умниц может быть еще больше. «Комсомолка» пообщалась с выпускницей гимназии № 83 города Ижевска Дарьей Саперовой, которая получила высший балл на экзамене по химии, и узнала, сложно ли было готовиться и как удалось справиться с волнением.

Почему именно химия

Изучать химию школьники сейчас начинают с 8 класса, и первое, что слышат многие ребята об этом предмете: он сложный. Очень сложный. Так пугали и Дашу, но она не поддалась.

«Во-первых, у нас был очень хороший преподаватель, который сразу смог заинтересовать предметом. Я полюбила химию, захотелось ее изучить. А сложности не пугали, я просто старалась сразу во все вникать. Тем более, я знала, что химия мне понадобится в будущем», – рассказывает девушка.

Конечно, будущему медику без химии никуда, но Дарья Саперова искренне любит этот предмет. Причин тому несколько.

Химию многие считают сложным предметом Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сам процесс решения задач, взаимодействие разных веществ, получение одних веществ из других – все это очень увлекательно. За каждым химическим веществом, которое мы каждый день используем в быту, кроется своя формула. Это совсем другой взгляд на привычный мир, ты как бы видишь его изнутри», – объясняет девушка.

Ну и, конечно же, есть определенная гордость от осознания, что далеко не всем химия хорошо дается. Даша рассказывает, что одноклассники часто просили ее объяснить что-то, помочь с решением задач. Списывать, правда, не просили – все-таки хим-био класс, все понимают, что за чужой счет по специальности все равно будет не поступить.

ЕГЭ по химии показался Даше легким экзаменом Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я получаю удовольствие от решения сложных задач. Когда нужно все представить в голове, подключить логику и найти решение. Были, конечно, и сложные для меня темы, например, с окислительно-восстановительными реакциями я разбиралась примерно две недели, но потом поняла, как это работает», – рассказывает Дарья.

Формула 100 баллов

«Даша очень целеустремленная, а еще самостоятельная. Она поставила себе цель и начала заниматься самостоятельно, без всяких репетиторов. Я ей просто не мешал. Когда готовилась – даже к в комнату лишний раз не заходил. И я совершенно не удивился, когда про 100 баллов узнал, она эту оценку заслужила. Преподаватель тоже не сомневалась. А сама Даша, когда с ЕГЭ вернулась, так и сказала: очень легкий экзамен», – говорит Алексей Саперов, папа Дарьи.

Но просто так ничего не дается. На самом деле за долгожданной «соткой» стоит ежедневный труд.

«Конечно, роль сыграло то, что я стабильно занималась с 8 класса. А еще у меня было много практики, думаю, это повлияло на результаты. За месяц до ЕГЭ я стала решать в день по 100-200 тестовых заданий. Кроме того, в 11 классе я еще прошла на региональный этап олимпиады по химии, потому начала усиленную подготовку еще в декабре, и ту программу, которую проходил весь класс в последние месяцы учебы, я разобрала заранее», – вспоминает девушка.

Даша и ее папа Алексей. Фото: предоставлено героями материала

На вопрос, сильно ли нервничала, Даша признается: сильно, но не в день экзамена.

«Мы писали ЕГЭ по химии 26 мая, перед этим два дня я очень переживала, потому что понимала, что жду только один результат – 100 баллов. Скажем так, либо 100, либо ничего. И потому я нервничала, что может не повезти с вариантом и я не оправдаю собственные ожидания. Но ближе к экзамену я начала понимать, что от того, что я буду нервничать, мне будет только хуже. И в день экзамена я была абсолютно спокойна, я была уверена, что все знаю, все повторила, и даже если будет какая-то нестандартная ситуация, например, новый тип задач, я все равно смогу решить, потому что умею логически рассуждать», – утверждает стобалльница из Ижевска.

«Другой вариант и не рассматривала»

У нее все получилось. Дарья окончила химико-биологический класс и собирается стать врачом. Решила пойти по стопам мамы, которая работала акушером-гинекологом и которой не стало, когда дочь училась во втором классе.

«Я решила это, по-моему, еще до школы. Почему-то даже не рассматривала другие варианты. Сейчас перед мной несколько направлений: стоматология, онкология и гинекология. Я буду подавать документы на стоматологический факультет и лечебное дело», – говорит Дарья.

На самом экзамене волнения почти не было Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Поступать девушка намерена в один из московских ВУЗов – уже съездила, оценила обстановку, понравилось. Но для подстраховки подаст документы также в ИГМА.

Отец Дарьи, признался, что хотел бы, чтобы в семье был стоматолог – несколько его одноклассниц выбрали эту профессию, так что посоветоваться есть с кем. Сама Даша решила написать заявления и на факультеты стоматологии, и на факультеты лечебного дела.

«Спокойно отношусь к виду крови. Я понимаю, что учеба в медицинском ВУЗе – это сложно, это большая нагрузка. Но меня это никак не пугает. Мне кажется, что это очень интересно – изучать устройство человеческого организма», – подытожила Дарья.

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