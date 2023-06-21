33 выпускника из Удмуртии получили 100 баллов за экзамены ЕГЭ

Чисто выпускников с максимальным результатом по ЕГЭ может увеличиться Фото: Диля Ахмадишина

20 июня подошел к концу основной период сдачи ЕГЭ. На данный момент известны не все результаты экзаменов, но, как сообщает пресс-служба регионального центра оценки качества образования, в республике зарегистрировали уже 33 стобалльника.

Первые результаты единого государственного экзамена стали известны 8 июня – эксперты проверили работы по литературе, географии и химии. Сразу 19 учеников получили 100 баллов по этим предметам. В их числе двое стобалльникв по географии, 9 – по литературе и 8 по химии. Максимальный балл за экзамены по русскому языку и профильной математике получили 7 и двое выпускников соответственно. И буквально накануне, 20 июня стали известны результаты ЕГЭ по физике – 100 баллов получил один одиннадцатиклассник.

В ведомстве также сообщили, что по итогам досрочного периода сдачи ЕГЭ, в Удмуртии было зарегистрировано 4 стобалльных результата.

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