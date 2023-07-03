5 фактов о главном корпусе Оружейного завода Ижевска, которые вы не знали

Южная сторона завода Фото: Амир Закиров

3 июля 2018 года сгорел символ города – башня главного корпуса Оружейного завода и шпиль, который не выдержал высоких температур и рухнул вниз.

Со дня пожара прошло пять лет, и «Комсомолка» расскажет шесть фактов о главном корпусе Оружейного завода, которые вы могли и не знать.

Справка

Главный корпус Ижевского оружейного завода проектировал архитектор Семен Дудин – ученик знаменитого Андреяна Захарова ( автора проекта Адмиралтейства в Санкт-Петербурге). Стройка шла с 1811 года, а полностью завершилась в 1843-м. Стиль сооружения – ампир. В 2011 году состояние корпуса, который Указом президента в 1995 году включен в список объектов исторического и культурного наследия страны, признано критическим.

1. Горит не первый раз

Главный корпус Оружейного завода горел не один раз за свою историю. Крупный пожар произошел в 1834 году. Тогда здание еще даже не было до конца достроено. В том пожаре обрушилась башня.

Восточный флигель завода Фото: Амир Закиров

Сгоревшие конструкции восстановили, а возведение здания продолжили. Помогло в этом вмешательство самого императора Николая I. Государь понимал, как важен стране третий по счету оружейный завод. Поэтому у здания всегда были высокопоставленные покровители: если не глава государства, то как минимум его младший брат, потому что по традиции они занимались обороной. В честь одного из них, Михаила Павловича Романова, младшего брата Николая I и Александра I, в городе установлена Михайловская колонна.

2. Строили из кирпича, даже когда это было запрещено

Строительство было дорогим и шло вплоть до середины XIX века, уже даже после смерти архитектора Семена Дудина Фото: Амир Закиров

Завод строили во времена Отечественной войны 1812 года. Период был тяжелый для страны, в первую очередь – финансово. Во всей империи было запрещено дорогостоящее строительство из кирпича, а в Ижевске из него строили будущий оружейный завод. Понадобилось более 8 миллионов кирпичей.

3. Башня из дерева

Башня – отдельный элемент, о котором стоит поговорить особо. В советские годы, когда у Ижевска не было своего герба, именно она была неофициальным символом города. Ее изображали на всех почтовых открытках.

Так выглядит башня после пожара 2018 года Фото: Амир Закиров

Башня представляет собой ротонду, которую раньше венчал шпиль. Внутри она была сделана из дерева – наверное, именно поэтому так легко горела. Шпиль раньше украшали символом страны: во времена империи – двуглавым орлом, в советские годы – пролетарским знаменем. Когда красный флаг сменился российским триколором, он тоже появился на башне Ижмаша.

4. Первое многоэтажное промышленное здание

В здании применили принципиально новую технологию производства благодаря его многоэтажности Фото: Амир Закиров

Оружейный завод в Ижевске – первое в Российской империи многоэтажное производственное здание. Производственный цикл организовали снизу вверх: самые грубые операции проводили на первых этажах, а обработкой изделия занимались уже наверху.

5. Требовал поддержки из-за болотистой почвы

Уже во времена строительства шла речь о том, что главный корпус нуждается в реконструкции. В здании работали сложные механизмы, шли постоянные перепады температур, да еще и почва болотистая. Кстати, у корпуса наблюдается небольшой крен в южную сторону.

Южный контрфорс Фото: Амир Закиров

Северный контрфорс, который служил еще и мостом Фото: Амир Закиров

Поэтому помещение укрепляли. Оно насквозь прошито металлическими конструкциями, которые его удерживают. А с северной и южной стороны его поддерживают контрфорсы. Северный контрфорс также служил еще и мостом.

Что ждет завод?

Компания из Ростова-на-Дону провела обследование главного корпуса Оружейного зваода. Она признала здание пригодным для восстановления.

В июле, как рассказал нашим коллегам из IZHLIFE в эксклюзивном интервью глава города Александр Бречалов, планируется заняться консервацией здания и восстановлением шпиля. Затем будут делать проектно-сметную документацию на реставрацию всего здания. На это нужно 150-170 млн рублей. Когда удастся это сделать, пока не известно.

О том, как может использоваться в будущем восстановленное здание, звучали разные идеи. Кто-то предлагал отдать его под коммерческие цели. Бывший министр культуры страны Владимир Мединский предлагал продать его за 1 рубль. Звучали идеи сделать в башне музей-заповедник, развлекательный молодежный центр, включить в проект музейного квартала, открыть выставочный зал, построить детский технопарк.

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