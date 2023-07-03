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Звезды3 июля 2023 12:32

5 фактов о главном корпусе Оружейного завода Ижевска, которые вы не знали

3 июля – 5 лет после пожара на главном символе столицы Удмуртии
Анастасия Захарова
Южная сторона завода

Южная сторона завода

Фото: Амир Закиров

3 июля 2018 года сгорел символ города – башня главного корпуса Оружейного завода и шпиль, который не выдержал высоких температур и рухнул вниз.

Со дня пожара прошло пять лет, и «Комсомолка» расскажет шесть фактов о главном корпусе Оружейного завода, которые вы могли и не знать.

Справка

Главный корпус Ижевского оружейного завода проектировал архитектор Семен Дудин – ученик знаменитого Андреяна Захарова ( автора проекта Адмиралтейства в Санкт-Петербурге). Стройка шла с 1811 года, а полностью завершилась в 1843-м. Стиль сооружения – ампир. В 2011 году состояние корпуса, который Указом президента в 1995 году включен в список объектов исторического и культурного наследия страны, признано критическим.

1. Горит не первый раз

Главный корпус Оружейного завода горел не один раз за свою историю. Крупный пожар произошел в 1834 году. Тогда здание еще даже не было до конца достроено. В том пожаре обрушилась башня.

Восточный флигель завода

Восточный флигель завода

Фото: Амир Закиров

Сгоревшие конструкции восстановили, а возведение здания продолжили. Помогло в этом вмешательство самого императора Николая I. Государь понимал, как важен стране третий по счету оружейный завод. Поэтому у здания всегда были высокопоставленные покровители: если не глава государства, то как минимум его младший брат, потому что по традиции они занимались обороной. В честь одного из них, Михаила Павловича Романова, младшего брата Николая I и Александра I, в городе установлена Михайловская колонна.

2. Строили из кирпича, даже когда это было запрещено

Строительство было дорогим и шло вплоть до середины XIX века, уже даже после смерти архитектора Семена Дудина

Строительство было дорогим и шло вплоть до середины XIX века, уже даже после смерти архитектора Семена Дудина

Фото: Амир Закиров

Завод строили во времена Отечественной войны 1812 года. Период был тяжелый для страны, в первую очередь – финансово. Во всей империи было запрещено дорогостоящее строительство из кирпича, а в Ижевске из него строили будущий оружейный завод. Понадобилось более 8 миллионов кирпичей.

3. Башня из дерева

Башня – отдельный элемент, о котором стоит поговорить особо. В советские годы, когда у Ижевска не было своего герба, именно она была неофициальным символом города. Ее изображали на всех почтовых открытках.

Так выглядит башня после пожара 2018 года

Так выглядит башня после пожара 2018 года

Фото: Амир Закиров

Башня представляет собой ротонду, которую раньше венчал шпиль. Внутри она была сделана из дерева – наверное, именно поэтому так легко горела. Шпиль раньше украшали символом страны: во времена империи – двуглавым орлом, в советские годы – пролетарским знаменем. Когда красный флаг сменился российским триколором, он тоже появился на башне Ижмаша.

4. Первое многоэтажное промышленное здание

В здании применили принципиально новую технологию производства благодаря его многоэтажности

В здании применили принципиально новую технологию производства благодаря его многоэтажности

Фото: Амир Закиров

Оружейный завод в Ижевске – первое в Российской империи многоэтажное производственное здание. Производственный цикл организовали снизу вверх: самые грубые операции проводили на первых этажах, а обработкой изделия занимались уже наверху.

5. Требовал поддержки из-за болотистой почвы

Уже во времена строительства шла речь о том, что главный корпус нуждается в реконструкции. В здании работали сложные механизмы, шли постоянные перепады температур, да еще и почва болотистая. Кстати, у корпуса наблюдается небольшой крен в южную сторону.

Южный контрфорс

Южный контрфорс

Фото: Амир Закиров

Северный контрфорс, который служил еще и мостом

Северный контрфорс, который служил еще и мостом

Фото: Амир Закиров

Поэтому помещение укрепляли. Оно насквозь прошито металлическими конструкциями, которые его удерживают. А с северной и южной стороны его поддерживают контрфорсы. Северный контрфорс также служил еще и мостом.

Что ждет завод?

Компания из Ростова-на-Дону провела обследование главного корпуса Оружейного зваода. Она признала здание пригодным для восстановления.

В июле, как рассказал нашим коллегам из IZHLIFE в эксклюзивном интервью глава города Александр Бречалов, планируется заняться консервацией здания и восстановлением шпиля. Затем будут делать проектно-сметную документацию на реставрацию всего здания. На это нужно 150-170 млн рублей. Когда удастся это сделать, пока не известно.

О том, как может использоваться в будущем восстановленное здание, звучали разные идеи. Кто-то предлагал отдать его под коммерческие цели. Бывший министр культуры страны Владимир Мединский предлагал продать его за 1 рубль. Звучали идеи сделать в башне музей-заповедник, развлекательный молодежный центр, включить в проект музейного квартала, открыть выставочный зал, построить детский технопарк.

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