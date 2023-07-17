Неделя ожидается нежаркой и довольно влажной Фото: Евгения ГУСЕВА

Эта неделя в Ижевске обещает быть дождливой и не слишком жаркой. По данным гидрометцентра России, без осадков вообще обойдется лишь один день – пятница, 21 июля. Яндекс.Погода прогнозирует гораздо меньше дождей, но, согласно данным сервиса, во все дни будет наблюдаться достаточно сильная облачность.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 17 июля, днем до +23°С и небольшие дожди, ночью – до +16°С.

Во вторник, 18 июля, гидрометцентр России обещает облачную и дождливую погоду. На термометре до +24°С днем, а ночью – около +14°С. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует днем на 1°С холоднее и теплую ночь – до +18°С. В течение суток северо-восточный ветер сменится на северный, его скорость составит 2-3 м/с.

В среду, 19 июля, гидрометцентр России обещает самый теплый день на неделе – до +26°С, хотя Яндекс прогнозирует те же +23°С. Днем снова вероятны дожди, но из-за облаков начнет выглядывать солнце. Ночью будет до +15.. +18°С. Юго-западный ветер днем будет слабым, но к ночи усилится до 3 м/с.

В четверг, 20 июля, в Ижевске снова переменная облачность и высокая вероятность осадков. Днем, по данным разных сервисов, – до +21.. +25°С, ночью – до +15°.. +17°С. Западный ветер со скоростью около 5 м/с к ночи сменится на юго-западный со скоростью до 3 м/с.

В пятницу, 21 июля, в столице Удмуртии облачно или облачно с прояснениями, без дождя. Столбик термометра опустится до +22.. +24°С. Ночью, по разным данным, ожидается до +14.. +18°С. Ветер в течение суток ожидается юго-западный, его скорость составит около 3-4 м/с.

В субботу, 22 июля, по предварительному прогнозу гидрометцентра России, в Ижевске ожидается переменная облачность, но снова пойдут дожди. Столбик термометра опустится до +21.. +23°С. Ночью – до +13.. +16°С. Юго-западный ветер сменится на западный, его скорость составит 3 м/с как днем, так и ночью.

В воскресенье, 23 июля, синоптики снова обещают пасмурную погоду и дождь. Дневная температура опустится до +22°С. Ночью будет до +14.. +17°С. Западный ветер сменится на юго-западный, его скорость составит около 2 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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