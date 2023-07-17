Погода на день: 17 июля в Ижевске переменная облачность и +23 °С

Облачно, возможны дожди
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 17 июля. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +23 °С. Ветер северо-восточный 3 м/с. Ночью до +16 °С.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 740 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 61%, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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