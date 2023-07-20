«Жили здесь с весны»: соседи убитой во сне пары рассказали о них

В этом доме жила убитая пара Фото: Анастасия Захарова

Жуткая история произошла в Глазове. Женщина с мужчиной мирно спали в садовом домике, в который залез ее бывший возлюбленный и зарезал обоих. Журналист «Комсомолки» съездила на место трагедии и пообщалась с соседями погибших.

«Все равно жалко»

СНТ, в котором произошло двойное убийство, находится в черте Глазова. Народу в будний день бывает немного, а в день нашего приезда прошел ливень и раньше обычного разогнал всех по домам. Так что нам пришлось изрядно погулять, прежде, чем мы встретили соседей убитых.

Въезд в СНТ, где произошла трагедия Фото: Анастасия Захарова

Немногочисленные прохожие об убийстве по большому счету ничего не знают. А если и знают, то немного и по информации из СМИ. Пара, с которой жестоко расправились во сне, жила здесь совсем недавно.

«Эта история написана. Она (убитая – прим. ред.) жила с сожителем, и мужчина первый их и убил. Ночью через окно залез, ножом пырнул, убежал. Нашли в Кировской области. Я их не знаю, они недавно ведь дом тут купили. Но все равно жалко. Зачем убивать?» – говорит одна из местных жительниц.

Улица, на которой жили убитые Фото: Анастасия Захарова

Однако место, где случилось происшествие, указать смогли. Двухэтажный зеленый домик затерялся в глубине огородов – до него приходится идти через чужой участок. Издалека даже непонятно, что здесь недавно случилось страшное преступление.

Дом, в котором жили убитые Фото: Анастасия Захарова

И только вблизи бросается в глаза разбитое стекло. Окошечко находится высоко, и оно настолько маленькое, что остается только гадать, как убийца смог через него пролезть. Дверь опечатана – ведь ведется следствие.

Разбитое окно – судя по всему, через него убийца и влез в дом Фото: Анастасия Захарова

Дверь в дом опечатана Фото: Анастасия Захарова

Жили в СНТ недавно

Еще один местный житель рассказал нам историю немного подробнее. Близко познакомиться с парой он не успел: садовый домик они купили только весной.

«Мужчина пришел с СВО. Познакомился с женщиной, какое-то время они жили вместе. Хотели расписываться уже. А потом, видимо, освободился бывший сожитель у этой женщины. Из колонии. И, видимо, начал разыскивать ее, узнал, где она и с кем. И в определенный день он появился здесь, и случилось то, что случилось», – рассказал нам прохожий.

Убитый мужчина купил домик не просто для того, чтобы проводить здесь выходные: он в нем жил.

Мужчина, которого убили, в этом доме жил, а не просто приезжал отдохнуть Фото: Анастасия Захарова

«Про женщину почти никто ничего и не знал. А про него отзывались хорошо. Он же и не пил, спокойный такой товарищ был», – добавляет огородник.

По слухам, которые ходят по СНТ, убийца ранее сидел за убийство. Но официально не сообщается, по какой статье он привлекался к ответственности раньше.

Официально

По информации следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, тела убитых нашли 4 июля. Женщине было 48 лет, мужчине – 40. По версии следствия, их убил 46-летний бывший сожитель погибшей, который затем уехал в другой регион. По делу назначены судебные экспертизы. Ведется следствие.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.