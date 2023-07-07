Двойное убийство произошло на СНТ в Глазове

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

На СНТ «Труд» в Глазове произошло двойное убийство. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

Тела 48-летней женщины и 40-летнего мужчины нашли 4 июля. В жестокой расправе подозревается 46-летний бывший сожитель погибшей. По версии следствия, мужчина приехал к садовому дому пары, разбил окно и проник внутрь. Из-за ревности подозреваемый несколько раз ударил ножом спящих потерпевших. После этого он скрылся с места преступления и уехал в другой регион.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц). В рамках расследования стражи порядка назначили медицинские и криминалистическая судебные экспертизы. Сейчас готовятся материалы, позволяющие заключить подозреваемого под стражу.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Две женщины пострадали при пожаре на ферме в Удмуртии

Новое здание на улице Песочной в Ижевске будет культурно-досуговым центром

Погода на выходные в Ижевске: дожди вернутся, но жара останется