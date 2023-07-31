Вторая половина недели будет дождливой и жаркой Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Август в Ижевске начнется с небольшого понижения температуры воздуха, но оно окажется кратковременным. С середины недели установится жаркая и дождливая погода, ближе к выходным столбик термометра вновь приблизится к отметке +30°С. Впрочем, Яндекс.Погода вообще осадков на этой неделе не обещает.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 31 июля, днем до +28°С, ночью – до +16°С. Возможны дожди, а местами прогремят грозы.

Во вторник, 1 августа, гидрометцентр России обещает переменную облачность и до +25°С днем, около +16°С ночью. Сервис Яндекс.Погода прогнозирует только до +23.. +24°С днем, зато до +19°С ночью. В течение суток будет дуть слабый северный ветер около 1 м/с.

В среду, 2 августа, по данным гидрометцентра, вновь ожидается переменная облачность, но уже на 1°С теплее, до +27°С, Яндекс обещает не выше +25°С. Ночью также до +16.. +19°С. Ветер сменится с западного на юго-западный, но будет едва уловим, его скорость составит не более 1м/с.

В четверг, 3 августа, в Ижевске ожидается небольшой дождь. Но солнце тоже будет выглядывать. Днем, по данным всех сервисов, будет до +26°С, ночью – до +16°.. +20°С. В течение суток ожидается северо-западный ветер со скоростью около 1 м/с.

В пятницу, 4 августа, в столице Удмуртии будет пасмурно и дождливо, но довольно жарко. Столбик термометра днем поднимется до +26.. +28°С. Ночью – до +17.. +21°С. Осадки в ночное время продолжатся. Северо-западный ветер сменится на северный, его скорость будет сохраняться в пределах 2 м/с.

В субботу, 5 августа, по прогнозу гидрометцентра России, ожидается переменная облачность. Снова пойдет дождь, и будет до +27°С. Ночью ожидается около +17.. +21°С. Ветер будет северный со скоростью порядка 2 м/с.

В воскресенье, 6 августа, по прогнозу гидрометцентра России, ожидается жара до +29°С, но без осадков. Яндекс прогнозирует температуру до +26.. +27°С. Ночью все так же до +17.. +21°С. Ветер будет северным или северо-восточным, его скорость повысится до 3 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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