Погода в Ижевске на день: 31 июля жара и местами грозы

Местами в Удмуртии пройдут грозы Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Последний день июля – пора мысленно готовиться к приближению осени. А «Комсомолка» расскажет, какой окажется погода.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит +26…+28 градусов. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

Ранее мы писали, что август в плане погоды окажется непредсказуемым.

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