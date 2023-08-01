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Общество1 августа 2023 13:29

Диоксид азота, бензапирен и акролеин: чем опасны промышленные выбросы

Специалист Роспотребнадзора по Удмуртии рассказал, какие вредные вещества попадают в воздух
Екатерина АРДАШЕВА
В Ижевске ежегодно проверяют качество воздуха

В Ижевске ежегодно проверяют качество воздуха

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии отчиталось о проверках атмосферного воздуха, которые показали превышение содержания бензапирена в Можге и акролеина в Ижевске. Предприятия, повинные в выбросах, обязали устранить нарушения. А «Комсомолка» решила узнать, что это за вещества и насколько они опасны. Рассказал об этом заместитель руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Михаил Трофимов.

54 жалобы за полгода

По словам Михаила Трофимова, с начала 2023 года жители Удмуртии пожаловались на качество атмосферного воздуха 54 раза. За 6 месяцев было исследовано 257 проб, которые отбирались в 19 различных точках. Как раз в ходе этих исследований и обнаружились те самые загрязняющие вещества.

Бензапирен, содержание которого на улице Луговой в Можге было превышено в 3,4 раза, относится к веществам 1 класса опасности, то есть к чрезвычайно опасным. Это продукт неполного сгорания органических соединений, который есть в продуктах переработки нефти и угля. Кроме того, он в больших количествах образуется при производстве алюминия.

Одной из основных причин загрязнения воздуха являются выхлопные газы

Одной из основных причин загрязнения воздуха являются выхлопные газы

Опасен бензапирен тем, что способен вызывать рак. А «путешествует» это вещество вместе с частицами пыли.

В воздухе Ижевска в этом году обнаружили другое вещество, относящееся ко 2 классу, то есть высокоопасное. Это акролеин, концентрация которого в 2,5 раза превысила ПДК (предельно допустимая концентрация – прим. ред.) на улице Живсовхозной. Акролеин выделяется с промышленными выбросами и при сгорании топлива. А также, как ни странно, при приготовлении пищи, когда мы что-то жарим или коптим. Не зря же говорят, что такая пища не несет здоровью никакой пользы.

В воздухе акролеин содержится в виде паров. Вещество обладает раздражающим действием, при частом вдыхании вызывает общее отравление организма и аллергии, а еще способно привести к мутациям у следующих поколений.

Что еще находили в воздухе Удмуртии

Если обратиться к результатам исследований трех прошлых лет, то выяснится, что превышение фиксировалось в Удмуртии и по другим веществам. Так, в 2020 году 1 раз зарегистрировали повышенное содержание диоксида азота (вызывает нарушения в работе дыхательной системы и изменение состава крови) и 2 раза – превышение ПДК по сероводороду (в больших дозах приводит к судорогам и отеку легких).

В ижевском воздухе довольно много пыли

В ижевском воздухе довольно много пыли

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Повышенное содержание угарного газа 4 раза фиксировалось в Удмуртии в 2020 году и дважды – в 2021-м. При низких концентрациях этот газ вызывает чувство усталости, а при высоких приводит к нарушению координации движений, головокружению и нарушениям сознания.

Количество пыли в атмосфере тоже в течение трех последних лет превышало допустимые значения, но год от года ситуация становилась лучше. Так, в 2020 году зарегистрировали 24 факта загрязнения, в 2021-м – 14, а в 2022-м – только 4. Притом что само по себе количество исследований увеличилось.

Напомним, в 2021 году в Ижевске произошел выброс хлора, но судя по официальным данным, превышения ПДК в Ижевске не произошло.

Как долго загрязнение держится в атмосфере

Вообще, загрязненность атмосферного воздуха – достаточно относительное понятие. Содержание токсичных примесей не всегда можно установить достоверно, так как их нужно успеть «отловить». Одно и то же количество одного и того же вещества может находиться в воздухе разное количество времени в зависимости от направления и скорости ветра, интенсивности солнечной радиации, количества и продолжительности осадков, а также от влажности воздуха.

Иногда летом из-за пыли и гари от лесных пожаров образуется смог

Иногда летом из-за пыли и гари от лесных пожаров образуется смог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«При одном и том же абсолютном выбросе степень загрязнения атмосферного воздуха может меняться в зависимости от метеорологических факторов, так как рассеивание выбросов происходит под влиянием турбулентности, т. е. перемешивания различных слоев воздуха. Также на распространение примеси влияет рельеф местности. В некоторых формах рельефа, например, в котлованах, воздух застаивается, что приводит к накоплению токсинов. В холмистой местности максимумы приземной концентрации примеси обычно больше, чем при отсутствии неровностей рельефа», – объясняет Михаил Трофимов.

Загрязнение воздуха зависит даже от времени года и суток.

А ПДК – это много?

Но что вообще такое ПДК? Согласно официальному определению, это «концентрация, которая не оказывает в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижает работоспособности человека и не ухудшает его самочувствие и условия жизни». То есть определенное количество опасных веществ в атмосфере, почве и воде считается нормой. При этом в курортных зонах и на территориях лечебно-профилактических учреждений содержание вредных примесей должно быть даже меньше ПДК.

А вот цифры для каждого вещества свои. Так, допустимая концентрация уже известного нам бензапирена составляет 0,001 мкг/куб.м, а среднесуточная ПДК акролеина – 0,01 мкг/куб. м. Впрочем, эти загрязнители не относятся к основным. Например, основной проблемой в Ижевске, являются взвешенные частицы, проще говоря, пыль. Ее основными источниками являются предприятия металлургии, машиностроения и стройматериалов, а также транспорт.

Как узнать о качестве воздуха и куда на него пожаловаться?

Информацию о состоянии воздуха в Удмуртии любой желающий может узнать из ежегодных государственных докладов Роспотребнадзора, они доступны по ссылке.

Если же насчет качества воздуха есть какие-либо сомнения, можно подать обращение в электронном виде на сайте либо написать письмо по адресу: 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106.

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