Диоксид азота, бензапирен и акролеин: чем опасны промышленные выбросы

В Ижевске ежегодно проверяют качество воздуха Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии отчиталось о проверках атмосферного воздуха, которые показали превышение содержания бензапирена в Можге и акролеина в Ижевске. Предприятия, повинные в выбросах, обязали устранить нарушения. А «Комсомолка» решила узнать, что это за вещества и насколько они опасны. Рассказал об этом заместитель руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Михаил Трофимов.

54 жалобы за полгода

По словам Михаила Трофимова, с начала 2023 года жители Удмуртии пожаловались на качество атмосферного воздуха 54 раза. За 6 месяцев было исследовано 257 проб, которые отбирались в 19 различных точках. Как раз в ходе этих исследований и обнаружились те самые загрязняющие вещества.

Бензапирен, содержание которого на улице Луговой в Можге было превышено в 3,4 раза, относится к веществам 1 класса опасности, то есть к чрезвычайно опасным. Это продукт неполного сгорания органических соединений, который есть в продуктах переработки нефти и угля. Кроме того, он в больших количествах образуется при производстве алюминия.

Одной из основных причин загрязнения воздуха являются выхлопные газы

Опасен бензапирен тем, что способен вызывать рак. А «путешествует» это вещество вместе с частицами пыли.

В воздухе Ижевска в этом году обнаружили другое вещество, относящееся ко 2 классу, то есть высокоопасное. Это акролеин, концентрация которого в 2,5 раза превысила ПДК (предельно допустимая концентрация – прим. ред.) на улице Живсовхозной. Акролеин выделяется с промышленными выбросами и при сгорании топлива. А также, как ни странно, при приготовлении пищи, когда мы что-то жарим или коптим. Не зря же говорят, что такая пища не несет здоровью никакой пользы.

В воздухе акролеин содержится в виде паров. Вещество обладает раздражающим действием, при частом вдыхании вызывает общее отравление организма и аллергии, а еще способно привести к мутациям у следующих поколений.

Что еще находили в воздухе Удмуртии

Если обратиться к результатам исследований трех прошлых лет, то выяснится, что превышение фиксировалось в Удмуртии и по другим веществам. Так, в 2020 году 1 раз зарегистрировали повышенное содержание диоксида азота (вызывает нарушения в работе дыхательной системы и изменение состава крови) и 2 раза – превышение ПДК по сероводороду (в больших дозах приводит к судорогам и отеку легких).

В ижевском воздухе довольно много пыли Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Повышенное содержание угарного газа 4 раза фиксировалось в Удмуртии в 2020 году и дважды – в 2021-м. При низких концентрациях этот газ вызывает чувство усталости, а при высоких приводит к нарушению координации движений, головокружению и нарушениям сознания.

Количество пыли в атмосфере тоже в течение трех последних лет превышало допустимые значения, но год от года ситуация становилась лучше. Так, в 2020 году зарегистрировали 24 факта загрязнения, в 2021-м – 14, а в 2022-м – только 4. Притом что само по себе количество исследований увеличилось.

Напомним, в 2021 году в Ижевске произошел выброс хлора, но судя по официальным данным, превышения ПДК в Ижевске не произошло.

Как долго загрязнение держится в атмосфере

Вообще, загрязненность атмосферного воздуха – достаточно относительное понятие. Содержание токсичных примесей не всегда можно установить достоверно, так как их нужно успеть «отловить». Одно и то же количество одного и того же вещества может находиться в воздухе разное количество времени в зависимости от направления и скорости ветра, интенсивности солнечной радиации, количества и продолжительности осадков, а также от влажности воздуха.

Иногда летом из-за пыли и гари от лесных пожаров образуется смог Фото: Алексей БУЛАТОВ

«При одном и том же абсолютном выбросе степень загрязнения атмосферного воздуха может меняться в зависимости от метеорологических факторов, так как рассеивание выбросов происходит под влиянием турбулентности, т. е. перемешивания различных слоев воздуха. Также на распространение примеси влияет рельеф местности. В некоторых формах рельефа, например, в котлованах, воздух застаивается, что приводит к накоплению токсинов. В холмистой местности максимумы приземной концентрации примеси обычно больше, чем при отсутствии неровностей рельефа», – объясняет Михаил Трофимов.

Загрязнение воздуха зависит даже от времени года и суток.

А ПДК – это много?

Но что вообще такое ПДК? Согласно официальному определению, это «концентрация, которая не оказывает в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущие поколения, не снижает работоспособности человека и не ухудшает его самочувствие и условия жизни». То есть определенное количество опасных веществ в атмосфере, почве и воде считается нормой. При этом в курортных зонах и на территориях лечебно-профилактических учреждений содержание вредных примесей должно быть даже меньше ПДК.

А вот цифры для каждого вещества свои. Так, допустимая концентрация уже известного нам бензапирена составляет 0,001 мкг/куб.м, а среднесуточная ПДК акролеина – 0,01 мкг/куб. м. Впрочем, эти загрязнители не относятся к основным. Например, основной проблемой в Ижевске, являются взвешенные частицы, проще говоря, пыль. Ее основными источниками являются предприятия металлургии, машиностроения и стройматериалов, а также транспорт.

Как узнать о качестве воздуха и куда на него пожаловаться?

Информацию о состоянии воздуха в Удмуртии любой желающий может узнать из ежегодных государственных докладов Роспотребнадзора, они доступны по ссылке.

Если же насчет качества воздуха есть какие-либо сомнения, можно подать обращение в электронном виде на сайте либо написать письмо по адресу: 426009, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 106.

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