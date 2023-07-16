Воздух не соответствует нормам на улице Живсовхозной в Ижевске из-за акролеина

Воздух в Ижевске на ул. Живсовхозной не соответствует нормам Фото: Архив КП

В Удмуртии проводят проверки на соответствие воздуха нормативам по обращениям граждан. В некоторых местах обнаружили превышение содержания вредных веществ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

В Ижевске в 2,5 раза превышена норма содержания акролеина на улице Живсовхозной. Он раздражает слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. Нарушения связаны с работой местных предприятий. Им направили предостережения.

В Ижевске также провели проверки на ул. М. Горького, Кунгурцева и проспекте Калашникова. Там все хорошо.

В районах обнаружили превышение бензопирена в Можге на ул. Луговой и и селе Чур Якшур-Бодьинского района на ул. Лесной. Вещество токсично даже в малом количестве.

Наблюдения за качеством воздуха продолжаются.

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