Объехать и не попасть в пробку: как ижевчанам двигаться по дорогам, пока закрыт перекресток Удмуртская – Кирова

Трамвайные пути на участке уже давно требовали ремонта Фото: Архив КП

Недавно ижевчан взволновало известие о том, что один из самых загруженных перекрестков города перекроют на 4 дня. Речь о перекрестке Кирова – Удмуртская – Авангардная, где уже началась замена трамвайных путей. Вопросы есть и у автомобилистов, и у людей, добирающихся до места работы на общественном транспорте. Чтобы помочь тем и другим сориентироваться на время ремонтных работ, «Комсомолка» собрала места, где в ближайшие дни вероятны пробки, а также подготовила разные пути объезда.

Если вы живете на Культбазе или в Восточном поселке

Для жителей этих двух микрорайонов основным выездом к центру города является улица Авангардная, так что на время ограничений придется приспосабливаться. Есть несколько вариантов: выезжать через улицу Серова (она односторонняя) на 10 лет Октября либо на улицу Ленина через Совхозную. В том и другом случае придется выезжать пораньше, чтобы не встать в пробку.

Пути объезда с востока. Фото: Яндекс.Карты

Для объезда на общественном транспорте также есть несколько вариантов. Например, можно проехаться от остановки «Ул. Тимирязева» до улицы 10 лет Октября, а там пересесть на автобус или троллейбус. Или ехать до улицы Ленина через улицу Халтурина.

Пробки вероятны на улицах:

- Серова

- Совхозная

- Потемкина

- 10 лет Октября.

Если вы направляетесь в Центр по Удмуртской

Тем, кто ездит на работу по Удмуртской в сторону центра, проще всего будет повернуть на переулок Северный и далее уйти на улицу Коммунаров. Можно попробовать объехать по Майской или 10 лет Октября, а затем по Пушкинской, но эти улицы будут довольно загружены, так как по ним перенаправят общественный транспорт, который в обычное время курсирует по Удмуртской.

Пути объезда с севера. Фото: Яндекс.Карты

Также можно срезать путь через парковку у ТЦ «Мой Порт», но в часы пик выехать оттуда на улицу Коммунаров будет сложновато.

Пробки вероятны на улицах:

- 10 лет Октября

- Коммунаров

- переулок Северный, улица.

Если вы едете с южной стороны Ижевска

Если вы направляетесь в сторону улицы Кирова от улиц Ленина, Советской, Карла Либкнехта или Чугуевского, воспользоваться лучше улицей Коммунаров – она выступает в качестве дублера Удмуртской. Ближайший съезд, по которому можно проехать, расположен на улице Лихвинцева. А если вы по привычке все-таки доехали до закрытого перекрестка, то сможете развернуться и через карман заехать в межквартальный проезд возле магазина «Магнит», а оттуда – на улицу Коммунаров.

Пути объезда с юга. Фото: Яндекс.Карты

Съезд с Удмуртской к ТЦ «Аврора Парк» и «Гвоздь», вероятно, останется открытым, но сквозного проезда на улицу Авангардную не будет.

Альтернативой может стать Пушкинская, но, опять-таки, вспоминаем про ее загруженность общественным транспортом.

Пробки вероятны на улицах:

- Ленина

- Коммунаров

- Лихвинцева

- Удмуртская.

Если вы едете на восток из Металлурга

Если вы едете из городка Металлургов или от Якшур-Бодьинского тракта, то на перекрестке Кирова – Коммунаров вы увидите знаки, запрещающие движение. Можно выехать на Удмуртскую через переулок Широкий, повернув с Горького, Карла Маркса или Пушкинской. Но если желающих воспользоваться этим путем объезда будет много, непременно возникнут заторы – эта улица не слишком широкая. Другой вариант – объезд по Лихвинцева, Советской или Ленина. При этом объехать закрытый участок по улицам Наговицына и Красногеройской не получится, так как на них запрещен левый поворот.

Пути объезда с запада. Фото: Яндекс.Карты

А если вам требуется попасть в район Культбазы, самый простой вариант – оставить машину на парковке и отправляться пешком. Есть, конечно, и альтернативные пути, например, через улицы 10 лет Октября и Потемкина, куда можно выехать через Пушкинскую и по переулкам или через улицы Ленина и Совхозную. Но это будет слишком большой крюк, который займет много времени.

На трамвае, напомним, в сторону Буммаша тоже не проехать, они будут заранее поворачивать у магазина «Океан» и следовать по маршруту: улица Карла Маркса – улица Ленина – улица Халтурина – улица Тимирязева – Буммаш.

Пробки вероятны на улицах:

- Кирова

- Пушкинская

- переулок Широкий.

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