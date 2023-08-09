Движение транспорта на перекрестке Удмуртская – Кирова в Ижевске закроют на 4 дня

Ограничение движения. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске из-за ремонта трамвайных путей закроют движение трамваев и троллейбусов на перекрестке улиц Удмуртская – Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Ремонт трамвайных путей на этом участке в последний раз проводили еще в 2001 году. Работы пройдут с 10 по 16 августа. 10 и 11 августа здесь частично ограничат движение транспорта, но часть дороги будет открыта. А вот уже с 22:00 11 августа и до 4:30 16 августа проезд будет закрыт полностью. Пешеходный переход через улицу Авангардную перенесут в сторону улицы Софьи Ковалевской.

На время работ движение трамваев перенаправят следующим образом:

– Трамвай №2:

С 22:00 10 августа до 11 августа:Промышленная – Центр – ул. Ленина – ул. Халтурина – Буммаш.

С 11 по 13 августа будет закрыт.

– Трамвай №4:

11 августа до 20:00: ул. Промышленная – ул. Ленина – Центр – ул. К.Маркса – ул. Кирова –Сквер металлургов.

С 20:00 11 августа и до 13 августа: ул. Промышленная – ул. Ленина – Центр.

– Трамвай №7: с 22:00 10 августа до 5:30 14 августа движение закрыто.

– Трамвай №9:

С 22:00 10 августа до 5:30 14 августа: ул. Московская – Центр – ул. Ленина – ул. Халтурина – Буммаш.

Троллейбусы будут ходить следующим образом:

– Троллейбус №2:

С 22:00 11 августа до 4:30 16 августа: ул. Молодежная – ул. Воровского – ул. Советская – ул. Пушкинская – администрация Индустриального района.

– Троллейбус №14: с 22:00 11 августа до 4:30 16 августа движение закрыто.

Гостей и жителей Ижевска просят учитывать эту информацию при составлении маршрутов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска внесли изменения

В Удмуртии скончался доктор биологических наук Николай Ильминских

Кучка за 200, ведро – за 500: какие грибы продают в Ижевске и сколько они стоят