В выходные станет чуть прохладнее Фото: Мария ЛЕНЦ

Жара упорно не желает покидать Ижевск. Она лишь ослабевает на день-два, а затем возвращается с новыми силами. На этой неделе синоптики прогнозируют ее пик на среду-четверг. Перед этим во вторник ожидается некоторое снижение температурного фона. Кроме того, комфортные температуры в +25.. +26°С установятся в выходные. Осадки вероятны только во вторник, в остальные дни их не ожидается.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 7 августа, днем до +29°С без осадков, ночью – до +16°С.

Во вторник, 8 августа, гидрометцентр России обещает днем дожди и до +26°С, а Яндекс.Погода – на 1-2°С ниже. Ночью без осадков и до +15.. +19°С. Ветер будет северным так же, как в понедельник, его скорость с утра составит около 5 м/с, а к вечеру снизится до 2 м/с.

В среду, 9 августа, ожидается переменная облачность, по данным всех сервисов погоды, потеплеет до +29°С. Ночь также теплая – от +15°С до +20°С. Ветер сменится с северо-восточного на северный, его скорость составит 2-3 м/с.

В четверг, 10 августа, в Ижевск снова придет жара в +30°С. Осадков не ожидается, но иногда солнышко будут притенять облака. Ночью разные сервисы обещают от +15°С до +22°С – гидрометцентр России прогнозирует более прохладную ночь, Яндекс – более теплую. Направление ветра будет сохраняться северное, скорость – до 2 м/с.

В пятницу, 11 августа, по данным гидрометцентра, столбик термометра опустится до +27°С, но Яндекс прогнозирует днем до +29°С. Ночью – от +12°С до +20°С. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 2-3 м/с.

В субботу, 12 августа, по прогнозу гидрометцентра России, ожидается до +25°С днем и до +11°С ночью. Яндекс днем обещает +26.. +27°С, ночью – до +18°С. Ветер сменится на восточный, это направление будет сохраняться в течение суток, скорость ветра составит около 2 м/с.

В воскресенье, 13 августа, в столице Удмуртии по-прежнему будет переменная облачность без осадков, температура воздуха составит +25.. +26°С днем и до +12.. +17°С ночью. Ветер будет северным или северо-восточным, его скорость будет изменяться в пределах 2-3 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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