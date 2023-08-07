Погода в Ижевске на день: 7 августа жарко

Нас ждет жаркий летний день Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 7 августа. А начнем мы этот день с традиционного прогноза погоды.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха поднимется до +27…+29 градусов. Без осадков, прогнозируется переменная облачность. Ветер северный, 7–12 м/с.

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