Погода в Ижевске на день: 7 августа жарко

Нас ждет жаркий летний день
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 7 августа. А начнем мы этот день с традиционного прогноза погоды.
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха поднимется до +27…+29 градусов. Без осадков, прогнозируется переменная облачность. Ветер северный, 7–12 м/с.
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