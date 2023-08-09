В Казани ждала невеста: что известно о застреленном недалеко от Ижевска мужчине

У этих ворот произошло убийство Фото: Анастасия Захарова

В поселке Шабердино 4 августа произошло страшное убийство: у ворот производственной базы застрелили директора – молодого человека из Казани. В ситуации оказалась замешана женщина: супруг одной из подчиненных приревновал ее к начальнику и жестоко расправился с соперником.

Как эту ситуацию пережили в Шабердино и что говорят жители, – разбиралась «Комсомолка».

«Думала, эта пилорама вообще не работает»

Шабердино находится совсем рядом с Ижевском. Небольшая деревенька, где, казалось бы, все должны друг друга знать. Но только не действующих лиц: жители рассказали, что все герои этой драмы – приезжие.

«Я вообще думала, что пилорама, на которой все произошло, давно не работает. Ее долго пытались продать, видимо, получилось недавно. Никого оттуда не знаю», – поделилась продавщица местного магазина.

Следователи на месте происшествия. Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии

Зато известие об убийстве перепугало жителей. Во время прогулки по деревне мы встретили маму с детьми. Она эмоционально рассказала, как впечатлило ее известие о том, что по улицам ходил преступник.

«Мы еще сами в шоке. Сидели с детьми на пруду, отдыхали, сосиски жарили. Тут позвонила знакомая, рассказала, что в верхней части деревни убили человека, преступник в бегах. Мы очень быстро собрались, убежали. Говорят, он прятался там же, на верхней части. Там его и нашли на огородах», – рассказала женщина.

По ее словам, погибший должен был в скором времени жениться: в Казани у него осталась невеста.

«Они были просто друзья»

Поначалу доходим до довольно крупного предприятия и думаем, что это и есть пилорама. Но ошиблись. Местный рабочий объясняет, что жуткая история произошла не здесь, а на соседнем неприметном участке. Тело молодого человека нашли у ворот. По словам нашего собеседника, в поселке было много представителей правоохранительных органов, объявили план «Перехват».

Поворот в сторону пилорамы, где произошло убийство Фото: Анастасия Захарова

Сама база выглядит пустынной и заброшенной: неприметный сарай, железный забор, неаккуратный участок… Пройти за ограждение можно абсолютно спокойно.

Вдалеке располагается высокая конструкция, на которой сидит компания молодых людей – судя по всему, работников. Одна из девушек спускается к нам.

«Нам сказали, никому ничего нельзя говорить, пока идет следствие», – заявляет она. И добавляет пару слов об убитом молодом человеке из Казани: «Директор этой базы. Хороший человек был, добрый, кому мог – помогал. И морально, и физически, и деньгами. С января он здесь обосновался».

Пилорама, где произошло убийство Фото: Анастасия Захарова

Девушка подтвердила, что у мужчины были планы жениться. И она совершенно не понимает, почему понадобилось так жестоко с ним расправиться.

А все произошло из-за женщины, которая тоже здесь работала. Почему-то ее муж приревновал к начальнику, и решил застрелить «конкурента» из карабина.

«Никаких поводов для ревности не было. Убитый и эта девушка были просто друзья, работали вместе, ничего больше», – рассказала сотрудница.

Пилорама за ограждением Фото: Анастасия Захарова

Официально

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии, стрелка задержали, он был заключен под стражу. Следователи уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по этой статье – 15 лет лишения свободы.

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