Тело 34-летнего мужчины с огнестрельными ранениями нашли в Удмуртии

Возбуждено уголовно дело по статье «Убийство». Фото: СУ СК России по Удмуртии
4 августа на производственной базе в деревне Шабердино в Завьяловском районе нашли тело 34-летнего жителя Казани с огнестрельными ранениями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
По обвинению был задержан 54-летний местный житель. Погибший был директором базы, куда недавно устроилась супруга обвиняемого. По версии следствия, мужчина приревновал жену к начальнику, взял охотничий карабин и отправился на предприятие. На месте трагедии обвиняемый дважды выстрелил в потерпевшего.
В рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) назначены медицинская, криминалистическая, баллистическая судебные экспертизы. Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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