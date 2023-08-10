Экзотика с повышенным уровнем сложности: какие растения могут вырастить из семян ижевчане

Делимся тонкостями ухода за экзотами. Фото: elements.envato.com

Любителям комнатных растений нет-нет да и приходит в голову вырастить какую-то диковинку, которую нельзя купить в цветочном магазине. Например, манго, папайю или лонган. В прошлом материале мы уже рассказывали о простых в выращивании экзотах, сегодня поговорим о более капризных растениях из теплых стран.

«Нужна легкая рука»

Чтобы вырастить из семечка тропическое растение, нужно немало терпения, знаний и, зачастую, финансов. А еще цветоводы признаются, что очень важен верный настрой. Иногда по необъяснимым причинам в идеальных, казалось бы, условиях отказываются расти не слишком сложные виды, а общеизвестные капризули прут как на дрожжах без каких-либо ухищрений.

«Я пробовала проращивать многие экзотические растения, с какими-то получилось успешно, с какими-то пока не подружилась. Думаю, тут нужна легкая рука и большое желание выращивать растения. Питахайя у меня выросла – не исполинских размеров, но уже взрослая, два горшка. Маракуйя у меня громадная. Инжир стоит и зеленеет, он неприхотлив. Личи держится. Мушмула тоже. Вот тамарилло – капризный, второй год ищу к нему подход. Очень быстро прорастает лонган, но держится недолго. Джекфрут и дуриан очень трудно проклевываются, а самое трудное для меня было – вырастить манго. Папайя всходила, но быстро увядала, как и хурма», – рассказывает цветовод-любитель Марина Богданова.

Бывает так, что до определенного момента растение прекрасно себя чувствует, а потом внезапно погибает. Очень часты случаи, когда всходят сеянцы бодро, а потом вянут. Здесь важно понимать, что росток некоторое время живет за счет питательных веществ, накопленных в семечке, но у разных растений этот срок разный. Как только этот запас заканчивается, сеянец должен переходить на самостоятельное питание за счет корневой системы – в этот-то момент и становится ясно, подходят ему созданные условия или нет.

А еще большинство этих растений представляют собой деревья или кустарники. Им требуется много места, так что в условиях квартиры они могут расти не очень хорошо либо вытягиваться, отказываясь ветвиться.

Расскажем о нескольких растениях, которые можно вырастить на подоконнике, но придется немало потрудиться.

Лонган

Лонган еще называют глазом дракона. Для проращивания семена раскладывают на влажной ткани и заворачивают в пакет. Некоторые цветоводы советуют провести стратификацию, то есть подержать замоченные семена при низких температурах, например, в холодильнике. Или можно использовать стимулятора роста. Для лучшего прорастания также советуют потереть кожуру семян наждачкой.

Лонган. Фото: elements.envato.com

Семена высеваются в рыхлый и плодородный грунт, желательно – слабокислый. Всходы появляются через 3-5 недель. Рассаду следует держать под пленкой, благотворно скажется подогрев снизу.

Лонган обосновался на кухне. Фото: Марина Богданова

Выращивать лонган нужно в тепле, полив должен быть обильный и регулярный. А зимой растению нужен период покоя – температуру немного снижают, полив сокращают.

Хурма

Семена хурмы перед посадкой также часто советуют охладить и обработать «шкуркой», но в целом они прорастают и так. Только всходы довольно часто останавливаются в росте. Дело в том, что хурме требуется питательная почва, мощный дренаж, умеренная влажность и рассеянное, но яркое освещение. А еще своевременная пересадка и регулярная подкормка.

Хурма. Фото: elements.envato.com

Ананас

Немного отойдем от общей темы с проращиванием семян. Ананас выращивают из хохолка. Опознать жизнеспособный несложно – сложно отыскать. Хохолок не должен быть сухим, а самое главное – нужно, чтобы внутри имелись живые зеленые листья. В магазинах такие ананасы попадаются довольно редко.

Ананас. Фото: elements.envato.com

Но если вам повезло, срежьте хохолок, уберите нижние листья и присыпьте срез углем. 3-2 недели хохолок следует просушить в вертикальном положении, затем высадить в почву, заглубив до листьев и накрыв колпаком. Грунт можно купить готовый – подойдет для бромелий. Либо самостоятельно намешайте цветочную землю с торфом.

Ананас светолюбив, а поливать его нужно обильно, но не слишком часто.

Саподилла

Саподиллу еще называют картофельным деревом. Ее семена нужно сажать почти сразу после того, как они были извлечены из плода. Если они высохнут, то уже, скорее всего, не проклюнутся. Перед посевом замачиваем их на сутки со стимулятором роста.

Саподилла. Фото: elements.envato.com

Это растение любит рыхлую почву с высоким содержанием органики. Самое сложное – это полив. Саподиллу нельзя заливать и пересушивать. А еще нужно регулярно опрыскивать из пульверизатора.

У саподиллы жесткие блестящие листочки. Фото: Марина Богданова

Фейхоа

Семена фейхоа тщательно очищают от мякоти и сушат на марле. Затем слегка вдавливают в грунт и опрыскивают. Закапывать их не нужно. Почва должна состоять из дерновой земли и песка. Пока не появятся всходы, субстрат увлажняют из опрыскивателя.

Фейхоа. Фото: elements.envato.com

Поливать фейхоа лучше в поддон. Если влаги будет мало, растение сбросит листву.

Питахайя

Драконий фрукт – питахайя – это один из видов кактуса. Семечки у ее плодов очень мелкие, и извлечь их из мякоти непросто. Перед посадкой нужно их подсушить, потом замочить на полдня и рассыпать по субстрату. Подойдет земля для кактусов или другой легкий грунт с кислой реакцией.

Питахайя. Фото: elements.envato.com

Питахайя всходит долго – до месяца. Полив потребуется умеренный и регулярный.

Питахайя растет дома довольно хорошо. Фото: Марина Богданова

Мушмула

У мушмулы несколько названий: чашковое дерево, эзгиль – это все одно и то же. Косточку сажают сразу после извлечения из плода. Закапывают неглубоко – примерно на 2 см. Грунт должен включать перегной, торф и песок.

Мушмула. Фото: elements.envato.com

Поливать растение нужно дважды в неделю теплой отстоянной водой. Летом чаще, зимой – реже.

Мушмулу сначала пришлось растить в тепличке, а потом она перебралась на подоконник. Фото: Марина Богданова

Маракуйя

Маракуйя – это один из видов пассифлоры. Этот род лиан часто выращивают в комнатных условиях из-за красивого цветения. Второе их название – страстоцветы.

Перед посадкой семена маракуйи следует тщательно очистить от мякоти. Если этого не сделать, они просто сгниют. Грунт лучше выбрать слабокислый.

Цветок маракуйи. Фото: elements.envato.com

Почва должна быть в меру влажной, но застой воды погубит растение.

Тамарилло

Тамарилло тоже имеет массу названий: томарильо, цифомандра свекольная, томатное дерево. Его семена иногда продают в цветочных магазинах, также их можно достать из спелого фрукта. Во втором случае их нужно тщательно очистить от мякоти. Также полезно будет провести стратификацию в холодильнике.

Сеянцы тамарилло. Фото: Марина Богданова

Грунт выбираем питательный, обеспечиваем хороший дренаж. Тамарилло предпочитает частый, но не слишком обильный полив.

Манго

Чтобы вырастить манго, нужно проделать несколько специальных манипуляций. Косточку следует вскрыть по краю и достать семечко. Оно будет покрыто коричневой пленкой, ее тоже потребуется убрать. После этого обрабатываем семечко фунгицидом либо слабым раствором марганцовки. Потом заворачиваем во влажную ткань, помещаем в пакет и убираем в теплое место.

Манго занимает половину подоконника. Фото: Марина Богданова

После появления корня семечко нужно посадить в рыхлый питательный субстрат, например, для цитрусовых, и накрыть банкой. Горшок потребуется глубокий, так как у манго стержневая корневая система.

Для выращивания манго требуется много солнца и высокая влажность воздуха. Полив не должен быть чрезмерным.

Салак

Выращивание пальмы под названием салак (змеиный фрукт) в целом похоже на выращивание финиковой пальмы. Перед посадкой семечки несколько суток держат в теплой воде. Грунт также можно купить готовый – для пальм.

Салак. Фото: elements.envato.com

Салак растет очень неторопливо. Ему нужен длинный световой день, но прямых солнечных лучей это растение не любит. С проливом тоже важно не ошибиться – салак нельзя ни переувлажнять, ни пересушивать.

Папайя

Семена папайи иногда продаются в магазине, так что не обязательно даже искать этот фрукт в супермаркете. Всхожесть обычно хорошая, перед посадкой семена требуют недолгого замачивания.

Папайя. Фото: elements.envato.com

Папайе подойдет почвенная смесь для фикусов, но туда потребуется добавить песка. Либо другая плодородная, слабокислая почва.

Всходам папайи потребуется регулярный умеренный полив. Рост будет очень быстрым, поэтому раз в 2 недели потребуется подкормка. В первый год жизни деревца потребуется 3-4 перевалки. При этом с корнями нужно обращаться очень осторожно – папайя не любит, когда их тревожат. Также она не терпит перепадов температуры и сквозняков. При нарушении условий растение остановится в росте.

Дуриан и джекфрут

Дуриан и джекфрут известны своими пахучими плодами, которые покрыты колючками. Семена найти непросто – чаще всего их привозят из стран Азии как диковинку. Эффективнее всего прорастают только что извлеченные семена. Перед посадкой их лучше замочить.

Сажать семена нужно на глубину 3-4 см в смесь из садовой земли, песка, компоста и перлита. Лучше выбрать нейтральный грунт, но допустим и слабокислый. Также потребуется регулярный, но не избыточный полив. Всходов придется ждать до 8 недель.

Дуриан. Фото: elements.envato.com

Деревце придется часто пересаживать, особенно в первый год жизни. Также ему потребуется повышенная влажность воздуха. К сожалению, в домашних условиях дуриан и джекфрут редко живут долго.

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