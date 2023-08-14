В воскресенье станет заметно прохладнее Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На этой неделе в Ижевске снова будет жарко. Вплоть до пятницы дневная температура воздуха составит около +29.. +30°С. В середине недели возможны осадки, но они не принесут ощутимой свежести. А вот с субботы начнется резкое похолодание. В воскресенье же столбик термометра опустится ниже +20°С.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 14 августа, днем до +31°С, ночью – до +17°С.

Во вторник, 15 августа, по прогнозу гидрометцентра России, днем пройдут дожди, но столбик термометра не опустится ниже +29°С. Яндекс.Погода прогнозирует такую же температуру. Ночью осадки продолжатся, температура воздуха составит около +16.. +21°С. Ветер сменится в течение дня с южного на восточный, его скорость не превысит 1-2 м/с.

В среду, 16 августа, вновь ожидается облачная погода. Гидрометцентр России обещает небольшой дождь и до +30°С. Яндекс – на 1-2°С ниже и без осадков. Ночью, по данным разных сервисов, ожидается от +16°С до +21°С, также с дождями. Ветер в течение суток ожидается северо-восточный, его скорость к вечеру возрастет с 1 до 2 м/с.

В четверг, 17 августа, небо в Ижевске прояснится, дожди прекратятся, на термометре будет около +29°С. Ночью ожидается от +16°С до +22°С – гидрометцентр России традиционно обещает более прохладную ночь, а Яндекс – более теплую. Направление ветра сменится с восточного на северный, скорость будет сохраняться в пределах 1-2 м/с.

В пятницу, 18 августа, по данным российского гидрометцентра, столбик термометра вновь окажется на отметке +30°С, а Яндекс и вовсе обещает до +32°С. Осадков не предвидится. Ночью будет от +17°С до +23°С. Ветер к ночи сменится с западного на северо-западный, он по-прежнему будет дуть со скоростью 1-2 м/с.

А вот в субботу, 19 августа, резко похолодает до +22.. +23°С. При этом будет ясная погода, возможна переменная облачность. Ночью ожидается до +12.. +17°С. Ветер с утра будет северным со скоростью около 2 м/с, а вечером сменит свое направление на северо-восточный и усилится до 4 м/с.

В воскресенье, 20 августа, в столице Удмуртии ожидается облачная погода, температура воздуха составит +19.. +20°С днем и до +10.. +14°С ночью. Ветер в течение суток будет северным, его скорость будет изменяться в пределах 2-4 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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