Погода в Ижевске на день: 14 августа температура воздуха поднимется +31 градусов

Прогноз для ижевчан на понедельник. Фото: Мария Ворнакова

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на понедельник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 14 августа в столице республики ожидается солнечная погода с небольшой облачностью и без осадков.

Температура воздуха днем составит +29.. +31°С. Скорость юго-восточного ветра достигнет 4-9 м/с. В течение суток будет сохраняться высокая пожароопасность.

Вечером, по данным гидрометцентра России, будет около +17°С. Набегут облака, но дождей по-прежнему не предвидится. Ветер изменится на юго-западный, его скорость составит около 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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