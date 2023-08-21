Летняя жара стремительно покидает регион Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Ижевске продолжится похолодание. До среды столбик термометра еще будет оставаться на отметке около +20°С, но вторая половина недели уже будет больше похожа на осень. Ближе к выходным вероятны дожди, но сплошных ливней не предвидится.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 21 августа, днем до +22°С, ночью – до +8°С и без осадков.

Во вторник, 22 августа, по прогнозу гидрометцентра России, днем будет облачно, но без осадков, на термометре – до +20°С. Яндекс.Погода прогнозирует температуру на 2°С ниже. Ночью температура воздуха, по данным разных сервисов, составит около +8.. +12°С. Ветер сменится в течение дня с северо-западного на северный, его скорость будет небольшой и составит около 1-2 м/с.

В среду, 23 августа, выглянет солнце, осадки по-прежнему маловероятны. Гидрометцентр России обещает до +19°С, Яндекс – до +15.. +17°С. Ночью ожидается от +6°С до +11°С, небо затянут облака. Будет сохраняться северо-западный ветер со скоростью порядка 2 м/с.

В четверг, 24 августа, днем в столице Удмуртии ожидается переменная облачность и до +16.. +18°С. Ночью – около +7… +11°С, Яндекс обещает более прохладную погоду, чем гидрометцентр России. Направление ветра сменится на западное и будет сохраняться до вечера, скорость также будет более-менее постоянной – до 3 м/с.

В пятницу, 25 августа, по данным российского гидрометцентра, пойдет дождь. Столбик термометра останется на отметке +18°С, между тем Яндекс.Погода прогнозирует похолодание до +14°С. Ночью будет от +8°С до +10°С. Продолжит дуть западный ветер со скоростью 3-4 м/с.

В субботу, 26 августа, разные сервисы прогнозируют в Ижевске от +15°С до +17°С. Снова вероятны небольшие осадки. Ночью ожидается до +8.. +10°С. Ветер с утра будет северо-западным, но к вечеру вернется к западному направлению и изменит скорость с 4 до 3 м/с.

В воскресенье, 27 августа, также ожидается облачная и дождливая погода, температура воздуха составит до +14.. +17°С днем и до +9.. +11°С ночью. Западный ветер к ночи сменит направление на юго-западный, его скорость составит около 3 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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