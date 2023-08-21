Погода в Ижевске на день: 21 августа до +22 и дожди

День ожидается прохладным Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 21 августа. Надеемся, вы начнете рабочий день свежими и отдохнувшими. А «Комсомолка» расскажет о погоде на день.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +21…+22 градуса. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный, 6–11 м/с.

Сохраняется высокая пожароопасность лесов.

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