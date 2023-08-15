«Кубинка наполовинку» из Ижевска победила в шоу «Четыре жены» на телеканале «Пятница!»

Что Инита рассказала о себе, муже, семейной жизни и хобби. Фото: vk.com/initaa

Уроженка Ижевска, страстная зажигалка Инита Бельтюкова стала участницей реалити-шоу «Четыре жены» (16+) на телеканале «Пятница!». Это проект от создателей шоу «Четыре свадьбы» (16+). По задумке авторов, самые любимые героини свадебных выпусков принимают участие в новом шоу, чтобы выяснить, кто из них лучшая жена.

Инита родилась и выросла в Ижевске. Фото: vk.com/initaa

24-летняя Инита Бельтюкова вместе с новоиспеченным мужем Сережей участвовали в 4 сезоне шоу «Четыре свадьбы». Тогда пара не выиграла. Но экс-ижевчанка – сейчас ребята живут в Санкт-Петербурге – поражала зрителей своей неиссякаемой энергией – ведь она «кубинка наполовинку».

Инита и Сергей приняли участие в шоу «Четыре жены». Фото: скриншот шоу на телеканале «Пятница!»

«Я жена, которая из себя ничего не строит перед мужем. Я такая, какая я есть. Мой муж – мой лучший друг. Мы с ним очень долго вместе. И у нас нет никаких масок, правил», – так Инита рассказала о себе другим участницам шоу – Анжелике из Истры, Наиле из Челябинска и Татьяне из Санкт-Петербурга.

Инита на шоу. Фото: vk.com/initaa

«У Сережи только через полгода пришло осознание, что у него есть жена: «Жесть, у меня есть жена! Мы в одной лодке, вместе плывем по каналу под названием жизнь», – рассказала Инита на камеру. Она призналась, что ненавидит убираться и мыть посуду. Девушка рассказала, что муж во всем ей помогает. В их семье есть правила – например, кто готовит, тот не моет посуду.

Во время шоу девушки ходили в гости друг к другу . Фото: скриншот шоу на телеканале «Пятница!»

Во время шоу девушки съездили в гости друг к другу, оценивая, как каждая из них ведет хозяйство, как реализует себя и как делает своего мужа счастливым. Например, Анжелика предложила сделать кулоны с ее собственной кровью, Наиля дала мастер-класс по семейному футболу, Татьяна провела практику на раскрытие сердца.

Инита осваивает новую для себя профессию швеи. Фото: скриншот шоу на телеканале «Пятница!»

А наша Инита – видеоблогер, которая сейчас переквалифицируется в портного и швею, – пригласила девушек в швейную мастерскую и научила их шить шопперы.

Инита – победительница! Фото: vk.com/initaa

Участницы отмечали простоту девушки, ее веселость, говорили, что скоро она вырастет и превратится в ответственную жену. В итоге шоу пара Инита и Сергей в этом выпуске шоу победили.

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