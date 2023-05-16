Девушка из Ижевска стала участницей шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница»

Фото: скриншот с видео

24-летняя Инита Бельтюкова из Ижевска и ее муж Сергей приняли участие в шоу «Четыре свадьбы» (16+) на телеканале «Пятница!» Призом за проведение лучшей церемонии стали деньги на свадебное путешествие.

Сейчас «кубинка наполовинку» – именно так сама себя называет девушка – живет в Санкт-Петербурге и работает блогером. Со своим супругом девушка познакомилась в далеком 2016 году на праздничной линейке 1 сентября в одном из учебных заведений Северной столицы. В воспоминаниях Сергея юная Инита осталась очень шумной девушкой, с которой они подшучивали друг над другом.

Инита и Сергей провели свадьбу с концептом «На седьмом небе от счастья». Бюджет мероприятия – 150 тысяч рублей плюс бартер, которым уроженка Ижевска смогла воспользоваться ввиду своей профессии.

«Я же блогер. Я люблю экономить, я еще та жлобиха», – заявила девушка.

Фото: Инита Бельтюкова

К сожалению, несмотря на все усилия Ините и Сергею не удалось стать победителями этого выпуска. Но главными утешительными призами стали комментарии зрителей, которые отметили искренность экс-ижевчанки.

Отметим, что ведущей церемонии стала Юлия Нуриева – еще одна участница шоу из Ижевска. Женщина снялась в «Четырех свадьбах» в апреле 2022 года и победила.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На 14 лет осудили жителя Удмуртии за сексуальное насилие над 11-летней девочкой

В Ижевске стартовал капитальный ремонт в подземном переходе около УдГУ

50-летнего жителя Ижевска приговорили к 9 месяцам тюрьмы за оскорбление сотрудника полиции