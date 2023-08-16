Где жители Ижевска могут купить новые высокоурожайные сорта плодово-ягодных культур

Фото: предоставлено клиентом
Садоводы-огородники, хотите сад своей мечты? Новосибирский питомник «Надежный сад» предлагает вам проверенные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют ни забот, ни хлопот, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.
Фото: предоставлено клиентом
Грозди этой малины огромные, на кистях висят по несколько крупных, карминно-красных ягод массой до 16 г. И ягодки остаются такими же крупными до конца плодоношения. Эта красотка возьмет в плен каждого садовода своей необычной сладостью и послевкусием карамели. Сорт – летнего срока созревания, переносит сильные морозы и засуху, образует завязи при любых погодных условиях. А еще эта малина растет компактным кустом, не расползаясь по огороду.
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Фото: предоставлено клиентом
Волшебный вкус настоящей малины. Объем урожая и вкус плодов может удивить кого угодно. Один куст этого сорта заменит вам 10 обычных сортов. Ягоды рубиново-красные, необыкновенно сладкие, с сильным малиновым ароматом, словно каскад, облепляющие каждую веточку. От них невозможно оторваться. Ягоды созревают одновременно и за сезон поспевают абсолютно все, даже в самое дождливое лето!
Особенная ягода. Молодость, здоровье, красота – все это сочетают в себе по-настоящему волшебные ягоды чудо-культуры.
Многим полюбились известные сорта, но и новинки уже зарекомендовали себя, снова и снова собирая тысячи восторженных отзывов. Такой популярностью не устают пользоваться сорта канадской селекции. Они отличаются надежностью, неприхотливостью, 100% приживаемостью в любых регионах и, конечно же, улучшенными вкусовыми качествами.
Фото: предоставлено клиентом
«Северная красавица» характеризуется поздним сроком цветения и растянутым плодоношением. Сенсационный урожай собирают с середины июля вплоть до конца августа. Кустик аккуратный (1,3 м), ежесезонно урожай может составить более 6 кг. Плоды увесистые (от 4 г), плотные, очень сочные. Вкус изысканный, приятный, многогранный, без единой капельки горечи – само блаженство. Ягодам присуща медовая сладость, нежность и легкая пряность, в то же время они имеют характерное насыщенное послевкусие винограда и даже лесных ягод – не оторваться. Легкая кислинка облагораживает и придает утонченности.
Фото: предоставлено клиентом
«Северное чудовище» – еще один популярный сорт жимолости. Спелое лакомство можно собирать с конца июня и до сентября. Плоды этой жимолости запоминаются своей причудливой формой – она широкоовальная, немного сплюснутая. Ягоды крупные, более 5 см в длину. Изысканный вкус мясистой мякоти раскрывается постепенно. Улавливаются тонкие фруктово-десертные нотки, а освежающе-цитрусовые грани послевкусия делают аромат этой жимолости неповторимым. Именно «Северное чудовище» славится своей суперурожайностью – от 5 кг спелых ягод с куста.
«Северную метель» называют королем новейших сортов совершенно заслуженно. Этот сорт жимолости длительно одаривает урожаем, собирать который – настоящее блаженство. Ягоды в среднем весят 3,5-4 г, имеют овальную форму. Они закругленные, слегка приплюснутые, упругие и мясистые. А их вкус не передать никакими словами! Плотная мякоть безупречно сладкая, тающая во рту, манящая – будто любимый десерт полили аппетитным сиропом от шеф-повара. Урожайность такой щедрой красавицы – от 6 кг ежесезонно!
Новейшие сорта не боятся стойких суровых морозов, равнодушны к жаркому летнему солнцу. Их отменный иммунитет гарантирует неповторимый урожай и расширение ваших вкусовых горизонтов!
Фото: предоставлено клиентом
Ранний сорт с высокой зимостойкостью. Ягоды черные, блестящие, сладкого вкуса, очень транспортабельные. Урожайность высокая. Сорт совершенно бесшипный и морозостойкий – именно этот сорт выращивают в районах холодных зим. Ягода крупная и очень сладкая независимо от погодных условий. Растет компактным кустом, по огороду не расползается. Сорт не подвержен заболеваниям, устойчив к вредителям.
Фото: предоставлено клиентом
Самоопыляемый сорт раннего срока созревания с невероятно вкусными ягодами. Манящий аромат «Нельсона» очаровывает и наполняет вас желанием попробовать эту голубику. Сладкая-сладкая, очень сочная ягода с тонкой кожицей, которая даже не ощущается при еде. Крупные, как шар, ярко-голубые ягоды довольно массивные, их диаметр сравним с 10-рублевой монетой! Урожайность регулярная, высокая – 12-14 кг со взрослого куста.
Также в ассортименте сорта «Титаниум», «Мегас Блу», «Бонус», «Поларис», «Река».
Невозможно представить лето без ароматных ягод смородины. Порадовать себя и своих близких мы предлагаем устойчивыми к болезням и вредителям высокопродуктивными сортами. Эти сорта произвели настоящий фурор среди садоводов. Они беспрепятственно формируют урожай в любых климатических условиях как на севере страны, где зимой морозы до -45°С, так и в засушливых южных регионах.
Фото: предоставлено клиентом
«Синегорье» образует невероятно крупные грозди одинаковых по всем показателям черных жемчужин (от 10 на каждой). Поспевая, они ярко блестят на солнце, плотно усаживаясь на плодоножки. Средний вес ягод 6-8 г. Плоды этого сорта невероятно вкусны именно в свежем виде – душистые, притягательные ягоды отличаются исключительной сладостью, приятная кислинка исключает приторность.
Фото: предоставлено клиентом
«Чудное мгновение» – определенно один из самых популярных сортов. Славится повышенной выносливостью, щедрой отдачей в любых условиях окружающей среды, неуязвимостью перед вредителями. Компактность придает кустику большое преимущество, к тому же крепкие побеги удержат для вас невредимыми более 3,5 кг полезного урожая. Под плотной черной кожицей ягод скрывается нежная мякоть. Плоды наливаются фруктовым соком и насыщенной сладостью, вкус переливается нектарными и освежающими нотками.
Фото: предоставлено клиентом
«Загляденье» – о декоративности этого кустарника можно слагать песни, ведь расположившись на участке, «Загляденье» завоюет вашу любовь с первого взгляда. Как и предыдущие, это сорт среднего срока созревания. Он сразу же покорит вас своей скороплодностью и крупными плодами от 3 г. Ягоды не осыпаются, сохраняя все полезные свойства до сбора. Провожать летний закат на уютной веранде с тарелочкой ароматной, спелой смородины – какое же наслаждение!
Перечисленные сорта имеют и такие важнейшие достоинства, как скороплодность, иммунность к опасным заболеваниям, а также длительный срок хранения, во время которого они не теряют изначальной свежести и вкуса.
Также представляем вам новые эксклюзивные сорта карликовых и колоновидных яблонь. Они быстро вступают в плодоношение, не занимают много места, а в высоту достигают не более 2,5 м, что очень удобно при сборе урожая. Корневая система не боится грунтовых вод. Это просто мечта садоводов!
Фото: предоставлено клиентом
Яблоня «Данила» – это иммунный элитный сорт уральской селекции осеннего срока созревания (конец августа – начало сентября). Плоды хранятся 2 месяца. «Данила» имеет все качества лучших сортов яблонь. Недаром сорт «Данила» получил народное название «удача».
Сорт скороплодный – уже на 3-й год можно насладиться крупными яблочками (до 200 г весом) отличного вкуса – оторваться невозможно. Мякоть плотная, сочная, сладкая. Плоды могут использоваться также для всех видов переработок.
Достоинством яблони данного сорта является неприхотливость в уходе. Сорт «Данила» отлично переносит суровые зимы. Урожайность очень высокая, при этом сорт плодоносит ежегодно.
Фото: предоставлено клиентом
«Благая весть» – сорт уральской селекции, иммунный ко всем видам парши. Это регулярно плодоносящее среднего размера дерево (2,5 м). Плоды красивой формы, розоватые с желтым бочком. Размер плодов достигает 250 г, мякоть кремовая, плотная, сочная. Прекрасный вкус – яблоки сладкие с брусничным ароматом. Зимостойкости этого сорта могут позавидовать многие сорта яблонь. Снимают плоды в конце сентября и употребляют до апреля-мая.
Фото: предоставлено клиентом
«Стойкая» – один из самых востребованных и распространенных сортов самоплодной вишни высотой до 2 м. Главными плюсами этого сорта считаются высокая урожайность, устойчивость к коккомикозу и монилиозу.
Вкус ягод десертный, сладкий, по всем своим внешним характеристикам они напоминают черешню. Плоды не осыпаются. Резкие изменения температур проходят без повреждения коры и побегов.
Фото: предоставлено клиентом
«Малышка» – ее называют «чудо-вишня». Маленькое компактное деревце – всего 2 м высотой – дает небывалый урожай уже на 2-й год после посадки. Урожайность у «Малышки» очень высока – до 20 кг с дерева. Ягоды темно-красного оттенка, мякоть сочная, безумно сладкая. «Малышка» не требует особого ухода, отличается стойкостью к болезням и вредителям. Не занимает много места на участке, поэтому становится все более популярной у садоводов.
Фото: предоставлено клиентом
«Кабрилло» непременно подкупит даже самого требовательного садовода. Ее по достоинству оценили и аграрии, выращивающие клубнику в промышленных масштабах, и любители, нежно лелеющие два-три кустика.
Потрясающий ремонтантный сорт – рекордсмен по урожайности. С одного кустика можно собрать от 3,5 кг незабываемо вкусных ягод.
Плоды не просто крупные, а огромные, до 130 г, как на подбор. Они имеют насыщенно-ароматную, бесподобно вкусную сладкую мякоть. Она плотная, очень сочная, с пряными земляничными нотками. Безусловным преимуществом является суперсильный иммунитет этого сорта. «Кабрилло» отлично плодоносит даже в самом суровом климате.
Фото: предоставлено клиентом
Клубника (садовая земляника) «Сладкая Анна». Как следует из названия, этот сорт очень сладкий. Этот вкус берет вас в плен своим гармоничным сочетанием сладости с тонким нежным шлейфом ягодного послевкусия. Обилие осадков не смущает этот сорт, «Сладкая Анна» не болеет грибковыми заболеваниями. Ей также не страшны морозы до -25°С, их она выдерживает без укрытия.
Ягоды крупные (80 г), темно-вишневого цвета, при транспортировке вкус и аромат не теряют. «Сладкая Анна» плодоносит более 10 лет на одном месте!
Фото: предоставлено клиентом
Это настоящая сенсация! Наконец-то великолепная целебная ягода стала так проста в посадке и уходе! Не нужны мужские и женские растения, а значит, деревце занимает минимум места и радует максимумом урожая спелых, крупных ягод с золотистым оттенком. Собирать ее одно удовольствие – длинная плодоножка и сухой отрыв, плотная кожица, которая не давится при сборе.
Отличная морозостойкость сорта позволяет выращивать его в условиях Сибири и Урала.
Также в ассортименте крыжовник, смородина красная, большой выбор яблонь, груш, сортов вишни, черешни на карликовом подвое, рододендроны.
Фото: предоставлено клиентом
Большой выбор зимостойких гортензий: «Самарская Красавица», «Фрейзи Мельба», «Полярный Медведь», «Ванила Фрейзи» и многие другие. Зимуют без укрытия!
Все растения прошли строгий отбор. Они оправдают все ваши ожидания и подарят вам высокий и стабильный урожай.
По возможности растения заказывайте заранее.
Мы ждем вас с 21 по 24 августа по адресу: ул. Удмуртская, 304, мини-рынок «Лукошко» (рядом с торговым центром «Гвоздь») с 10.00 до 18.00.
Задать вопросы и сделать заказ заранее можно по телефонам: 8-962-369-60-78; 8-903-736-14-99 (вайбер, вацап).
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