Где жители Ижевска могут купить новые высокоурожайные сорта плодово-ягодных культур

Фото: предоставлено клиентом

Садоводы-огородники, хотите сад своей мечты? Новосибирский питомник «Надежный сад» предлагает вам проверенные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют ни забот, ни хлопот, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.

Новинка! Малина «Красная королева»

Фото: предоставлено клиентом

Грозди этой малины огромные, на кистях висят по несколько крупных, карминно-красных ягод массой до 16 г. И ягодки остаются такими же крупными до конца плодоношения. Эта красотка возьмет в плен каждого садовода своей необычной сладостью и послевкусием карамели. Сорт – летнего срока созревания, переносит сильные морозы и засуху, образует завязи при любых погодных условиях. А еще эта малина растет компактным кустом, не расползаясь по огороду.

Спешите приобрести! «Королева» ждет вас!

Летний сорт малины «Каскадный восторг»

Фото: предоставлено клиентом

Волшебный вкус настоящей малины. Объем урожая и вкус плодов может удивить кого угодно. Один куст этого сорта заменит вам 10 обычных сортов. Ягоды рубиново-красные, необыкновенно сладкие, с сильным малиновым ароматом, словно каскад, облепляющие каждую веточку. От них невозможно оторваться. Ягоды созревают одновременно и за сезон поспевают абсолютно все, даже в самое дождливое лето!

Жимолость

Особенная ягода. Молодость, здоровье, красота – все это сочетают в себе по-настоящему волшебные ягоды чудо-культуры.

Многим полюбились известные сорта, но и новинки уже зарекомендовали себя, снова и снова собирая тысячи восторженных отзывов. Такой популярностью не устают пользоваться сорта канадской селекции. Они отличаются надежностью, неприхотливостью, 100% приживаемостью в любых регионах и, конечно же, улучшенными вкусовыми качествами.

Фото: предоставлено клиентом

«Северная красавица» характеризуется поздним сроком цветения и растянутым плодоношением. Сенсационный урожай собирают с середины июля вплоть до конца августа. Кустик аккуратный (1,3 м), ежесезонно урожай может составить более 6 кг. Плоды увесистые (от 4 г), плотные, очень сочные. Вкус изысканный, приятный, многогранный, без единой капельки горечи – само блаженство. Ягодам присуща медовая сладость, нежность и легкая пряность, в то же время они имеют характерное насыщенное послевкусие винограда и даже лесных ягод – не оторваться. Легкая кислинка облагораживает и придает утонченности.

Фото: предоставлено клиентом

«Северное чудовище» – еще один популярный сорт жимолости. Спелое лакомство можно собирать с конца июня и до сентября. Плоды этой жимолости запоминаются своей причудливой формой – она широкоовальная, немного сплюснутая. Ягоды крупные, более 5 см в длину. Изысканный вкус мясистой мякоти раскрывается постепенно. Улавливаются тонкие фруктово-десертные нотки, а освежающе-цитрусовые грани послевкусия делают аромат этой жимолости неповторимым. Именно «Северное чудовище» славится своей суперурожайностью – от 5 кг спелых ягод с куста.

«Северную метель» называют королем новейших сортов совершенно заслуженно. Этот сорт жимолости длительно одаривает урожаем, собирать который – настоящее блаженство. Ягоды в среднем весят 3,5-4 г, имеют овальную форму. Они закругленные, слегка приплюснутые, упругие и мясистые. А их вкус не передать никакими словами! Плотная мякоть безупречно сладкая, тающая во рту, манящая – будто любимый десерт полили аппетитным сиропом от шеф-повара. Урожайность такой щедрой красавицы – от 6 кг ежесезонно!

Новейшие сорта не боятся стойких суровых морозов, равнодушны к жаркому летнему солнцу. Их отменный иммунитет гарантирует неповторимый урожай и расширение ваших вкусовых горизонтов!

Ежевика «Бжезина»

Фото: предоставлено клиентом

Ранний сорт с высокой зимостойкостью. Ягоды черные, блестящие, сладкого вкуса, очень транспортабельные. Урожайность высокая. Сорт совершенно бесшипный и морозостойкий – именно этот сорт выращивают в районах холодных зим. Ягода крупная и очень сладкая независимо от погодных условий. Растет компактным кустом, по огороду не расползается. Сорт не подвержен заболеваниям, устойчив к вредителям.

Если голубика, то «Нельсон»!

Фото: предоставлено клиентом

Самоопыляемый сорт раннего срока созревания с невероятно вкусными ягодами. Манящий аромат «Нельсона» очаровывает и наполняет вас желанием попробовать эту голубику. Сладкая-сладкая, очень сочная ягода с тонкой кожицей, которая даже не ощущается при еде. Крупные, как шар, ярко-голубые ягоды довольно массивные, их диаметр сравним с 10-рублевой монетой! Урожайность регулярная, высокая – 12-14 кг со взрослого куста.

Также в ассортименте сорта «Титаниум», «Мегас Блу», «Бонус», «Поларис», «Река».

Смородина

Невозможно представить лето без ароматных ягод смородины. Порадовать себя и своих близких мы предлагаем устойчивыми к болезням и вредителям высокопродуктивными сортами. Эти сорта произвели настоящий фурор среди садоводов. Они беспрепятственно формируют урожай в любых климатических условиях как на севере страны, где зимой морозы до -45°С, так и в засушливых южных регионах.

Фото: предоставлено клиентом

«Синегорье» образует невероятно крупные грозди одинаковых по всем показателям черных жемчужин (от 10 на каждой). Поспевая, они ярко блестят на солнце, плотно усаживаясь на плодоножки. Средний вес ягод 6-8 г. Плоды этого сорта невероятно вкусны именно в свежем виде – душистые, притягательные ягоды отличаются исключительной сладостью, приятная кислинка исключает приторность.

Фото: предоставлено клиентом

«Чудное мгновение» – определенно один из самых популярных сортов. Славится повышенной выносливостью, щедрой отдачей в любых условиях окружающей среды, неуязвимостью перед вредителями. Компактность придает кустику большое преимущество, к тому же крепкие побеги удержат для вас невредимыми более 3,5 кг полезного урожая. Под плотной черной кожицей ягод скрывается нежная мякоть. Плоды наливаются фруктовым соком и насыщенной сладостью, вкус переливается нектарными и освежающими нотками.

Фото: предоставлено клиентом

«Загляденье» – о декоративности этого кустарника можно слагать песни, ведь расположившись на участке, «Загляденье» завоюет вашу любовь с первого взгляда. Как и предыдущие, это сорт среднего срока созревания. Он сразу же покорит вас своей скороплодностью и крупными плодами от 3 г. Ягоды не осыпаются, сохраняя все полезные свойства до сбора. Провожать летний закат на уютной веранде с тарелочкой ароматной, спелой смородины – какое же наслаждение!

Перечисленные сорта имеют и такие важнейшие достоинства, как скороплодность, иммунность к опасным заболеваниям, а также длительный срок хранения, во время которого они не теряют изначальной свежести и вкуса.

Яблони нового поколения для всех регионов России

Также представляем вам новые эксклюзивные сорта карликовых и колоновидных яблонь. Они быстро вступают в плодоношение, не занимают много места, а в высоту достигают не более 2,5 м, что очень удобно при сборе урожая. Корневая система не боится грунтовых вод. Это просто мечта садоводов!

Фото: предоставлено клиентом

Яблоня «Данила» – это иммунный элитный сорт уральской селекции осеннего срока созревания (конец августа – начало сентября). Плоды хранятся 2 месяца. «Данила» имеет все качества лучших сортов яблонь. Недаром сорт «Данила» получил народное название «удача».

Сорт скороплодный – уже на 3-й год можно насладиться крупными яблочками (до 200 г весом) отличного вкуса – оторваться невозможно. Мякоть плотная, сочная, сладкая. Плоды могут использоваться также для всех видов переработок.

Достоинством яблони данного сорта является неприхотливость в уходе. Сорт «Данила» отлично переносит суровые зимы. Урожайность очень высокая, при этом сорт плодоносит ежегодно.

Фото: предоставлено клиентом

«Благая весть» – сорт уральской селекции, иммунный ко всем видам парши. Это регулярно плодоносящее среднего размера дерево (2,5 м). Плоды красивой формы, розоватые с желтым бочком. Размер плодов достигает 250 г, мякоть кремовая, плотная, сочная. Прекрасный вкус – яблоки сладкие с брусничным ароматом. Зимостойкости этого сорта могут позавидовать многие сорта яблонь. Снимают плоды в конце сентября и употребляют до апреля-мая.

Вишня

Фото: предоставлено клиентом

«Стойкая» – один из самых востребованных и распространенных сортов самоплодной вишни высотой до 2 м. Главными плюсами этого сорта считаются высокая урожайность, устойчивость к коккомикозу и монилиозу.

Вкус ягод десертный, сладкий, по всем своим внешним характеристикам они напоминают черешню. Плоды не осыпаются. Резкие изменения температур проходят без повреждения коры и побегов.

Фото: предоставлено клиентом

«Малышка» – ее называют «чудо-вишня». Маленькое компактное деревце – всего 2 м высотой – дает небывалый урожай уже на 2-й год после посадки. Урожайность у «Малышки» очень высока – до 20 кг с дерева. Ягоды темно-красного оттенка, мякоть сочная, безумно сладкая. «Малышка» не требует особого ухода, отличается стойкостью к болезням и вредителям. Не занимает много места на участке, поэтому становится все более популярной у садоводов.

Клубника

Фото: предоставлено клиентом

«Кабрилло» непременно подкупит даже самого требовательного садовода. Ее по достоинству оценили и аграрии, выращивающие клубнику в промышленных масштабах, и любители, нежно лелеющие два-три кустика.

Потрясающий ремонтантный сорт – рекордсмен по урожайности. С одного кустика можно собрать от 3,5 кг незабываемо вкусных ягод.

Плоды не просто крупные, а огромные, до 130 г, как на подбор. Они имеют насыщенно-ароматную, бесподобно вкусную сладкую мякоть. Она плотная, очень сочная, с пряными земляничными нотками. Безусловным преимуществом является суперсильный иммунитет этого сорта. «Кабрилло» отлично плодоносит даже в самом суровом климате.

Фото: предоставлено клиентом

Клубника (садовая земляника) «Сладкая Анна». Как следует из названия, этот сорт очень сладкий. Этот вкус берет вас в плен своим гармоничным сочетанием сладости с тонким нежным шлейфом ягодного послевкусия. Обилие осадков не смущает этот сорт, «Сладкая Анна» не болеет грибковыми заболеваниями. Ей также не страшны морозы до -25°С, их она выдерживает без укрытия.

Ягоды крупные (80 г), темно-вишневого цвета, при транспортировке вкус и аромат не теряют. «Сладкая Анна» плодоносит более 10 лет на одном месте!

Облепиха «Фрисдорфер Оранж» – первая самоопыляемая облепиха

Фото: предоставлено клиентом

Это настоящая сенсация! Наконец-то великолепная целебная ягода стала так проста в посадке и уходе! Не нужны мужские и женские растения, а значит, деревце занимает минимум места и радует максимумом урожая спелых, крупных ягод с золотистым оттенком. Собирать ее одно удовольствие – длинная плодоножка и сухой отрыв, плотная кожица, которая не давится при сборе.

Отличная морозостойкость сорта позволяет выращивать его в условиях Сибири и Урала.

Также в ассортименте крыжовник, смородина красная, большой выбор яблонь, груш, сортов вишни, черешни на карликовом подвое, рододендроны.

Фото: предоставлено клиентом

Большой выбор зимостойких гортензий: «Самарская Красавица», «Фрейзи Мельба», «Полярный Медведь», «Ванила Фрейзи» и многие другие. Зимуют без укрытия!

Все растения прошли строгий отбор. Они оправдают все ваши ожидания и подарят вам высокий и стабильный урожай.

По возможности растения заказывайте заранее.

Мы ждем вас с 21 по 24 августа по адресу: ул. Удмуртская, 304, мини-рынок «Лукошко» (рядом с торговым центром «Гвоздь») с 10.00 до 18.00.

Задать вопросы и сделать заказ заранее можно по телефонам: 8-962-369-60-78; 8-903-736-14-99 (вайбер, вацап).

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