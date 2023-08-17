Украла 420 миллионов: как мошенница из Ижевска создавала свою финансовую пирамиду

Мошенница наживалась на людях из разных регионов Фото: Мария Бакланова

Пока некоторые в поте лица зарабатывают себе на кусок хлеба, кто-то наживается на других людях. Так, одна ушлая ижевчанка создала целую финансовую империю, в которой 5 лет обманом зарабатывала огромные суммы. Ее жертвами стали жители 22 регионов. Как она действовала – подробности рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Кооператив, в котором пропадают вклады

Елена* придумала свой план уже давно, а реализовывать начала в 2012 году. Женщина создала свой кредитно-потребительский кооператив (КПК), директором которого стал ее муж. Члены кооператива делали вклады с условием, что через некоторое время взносы вернутся с процентами. А задачей кооператива было выгодно инвестировать средства. И мошенники инвестировали…

Как искали клиентов – неизвестно, но реклама, видимо, была хорошая. Деньги лились рекой, причем со всей России.

По факту же на высоких процентах с вкладов людей зарабатывало только руководство организации, но никак не члены кооператива. Для этого существовало несколько способов. Во-первых, средства пайщиков вносили в микрофинансовые организации под большие проценты. Во-вторых, КПК самостоятельно выдавал кредиты – конечно же, тоже под более высокие проценты, чем те, которые обещали пайщикам. В том и другом случае деньги обналичивали. Часть средств возвращали в кассу, чтобы выплачивать членам кооператива проценты и тем самым создавать видимость добросовестной организации. Но основная часть вырученных денег шла в карман злоумышленницы.

Что касается средств, которые изначально вкладывали пайщики, то их просто похищали. Да, выплаты по процентам шли, но сами взносы, как было прописано в договоре, никто возвращать не собирался. Например, одна из ижевчанок вложила в предприятие миллион рублей под проценты и должна была по истечении срока договора получить порядком выросшую сумму, но деньги просто волшебным образом испарились.

«Обвиняемая лично убедила ее, что инвестиционная деятельность кредитно-потребительского кооператива ведется, имеется высокая прибыль, после чего денежные средства похитила», – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе МВД по Удмуртии.

951 обманутый пайщик и дело на 351 том

Первые сомнения в законности деятельности КПК стали появляться у пайщиков в 2017 году. Когда они пытались забрать свои деньги, подозреваемая попросту уклонялась от общения. Обманутые пайщики начали обращаться в полицию.

Тем временем мошенница окончательно перестала выходить на связь с пострадавшими. Сотрудники кооператива получили указания всем говорить, что директор занимается финансовым оздоровлением кооператива. После этого все вклады якобы должны были вернуться владельцам. Но это, разумеется, тоже был обман.

Осознав, что дело принимает серьезный оборот, Елена попыталась свалить всю ответственность на мужа, с которым она находилась в бракоразводном процессе. Тот был директором организации с 2012 по 2016 годы. Себя она от управления делами отстранила.

После обращения пострадавших в полиции начали расследование. Для начала – наложили арест на имущество женщины. Список получился внушительным, общая сумма – более 30 млн рублей:

– коттедж;

– 11 земельных участков;

– 2 квартиры;

– очень дорогой автомобиль.

Следователи начали распутывать дело. Оказалось, что дама успела обмануть жителей 22 регионов – всего 951 человека.

«Проверяли информацию о пайщиках, имеющуюся в изъятой в офисах кооператива компьютерной технике. Также проверяли изъятую из офисов документацию по вкладам. Допрашивали максимально всех пайщиков», – рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртии.

Объем уголовного дела составил 351 том. Часть средств пайщикам мошенники возвращают добровольно: 38 млн рублей уже вернули. Как дальше будут развиваться события, решит суд. В случае обвинительного приговора он определит форму возврата денег.

*Все имена изменены