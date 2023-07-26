Организатор финансовой пирамиды из Ижевска украла у вкладчиков 420 млн рублей

Женщина занималась махинациями в течение 6 лет Фото: Амир Закиров

В Ижевске по делу о крупном мошенничестве осудят местную жительницу 1977 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МВД Медиа.

По версии следствия, под видом кредитно-потребительского кооператива женщина организовала финансовую пирамиду, жертвами которой стали 950 человек. Филиалы КПК были открыты в 22 регионах России. Члены кооператива вносили вклады и заключали договоры с условием возврата взноса с процентами. Но по факту потерпевшие получали лишь проценты по вкладам, а вложенные деньги вернуть уже не могли.

Стражи порядка установили, что полученные деньги обвиняемая инвестировала в подконтрольные микрофинансовые компании. С 2012 по 2017 женщина незаконно обогатилась более чем на 420 млн рублей.

Объем уголовного дела в отношении обвиняемой насчитывает 351 том. Стражи порядка наложили арест на имущество женщины, в том числе на 10 земельных участков, две квартиры, коттедж и автомобиль.

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