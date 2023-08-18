Невнятные границы и разбитый асфальт: 9 вопросов и замечаний ижевчан по платным парковкам

Платные парковки работают уже полгода, а вопросы есть Фото: Мария Бакланова

Платные парковки работают в центре Ижевска уже полгода, а в июле их количество увеличилось. По замыслу городских властей, такие парковочные места должны разгружать центральную часть города, однако ижевчане пока не слишком оценили новую систему и продолжают задавать много вопросов, на которые толком не получают ответов. «Комсомолка» попыталась разобраться в работе и содержании платных парковок, обратившись в городскую администрацию. Признаемся сразу: мы ожидали более исчерпывающих ответов, но, как говорится, чем богаты.

Работникам завода «Аксион» приходится пользоваться платной парковкой – почему?

Далеко не все ижевчане ездят в центр для того, чтобы развлекаться. Некоторыми парковками, которые стали платными, ранее пользовались сотрудники организаций. Как им быть теперь? Ездить на работу на общественном транспорте? Или ставить машины на привычное место и платить за полный день? Например, многие сотрудники завода «Аксион» ежедневно приезжают с другого конца города, но им негде припарковать машину, потому что все места перед предприятием стали платными.

«Люди ищут места в ближайших дворах, на Красной. Кто-то оставлял машины у Дворца культуры, но сейчас там началась стройка, все огородили, и стало еще сложнее», – поделился один из работников предприятия.

Однако в пресс-службе городской администрации сообщили, что парковочных мест на улицах, прилегающих к «Аксиону», а также на заводской территории предостаточно. Всего их более 700, из этого числа к городу относятся 170 мест, платными из которых являются лишь 75. При этом на территории завода расположены 508 мест, в том числе 100 мест со свободным доступом, также есть места возле торгового центра и центра спорта. Только проблема в том, что сотрудникам завода нельзя парковаться на территории предприятия – обычные автомобили туда заезжать не могут.

Где у платной парковки границы?

Тут все просто: зону действия платной парковки обозначают знаки и разметка. Но в связи с многочисленными ремонтами дорожного полотна разметку нанесли далеко не везде. В результате знаки стоят, а к какой территории они относятся – непонятно.

Почему на улице Ленина одновременно стоят знаки «платная парковка» и «парковка запрещена»?

Это фото с парковки на ул. Красноармейской прислали читатели. Фото: читатель «Комсомолки»

На улице Красноармейской читательница «Комсомолки» обнаружила противоречащие друг другу знаки.

«Верхний знак – остановка запрещена. Потом тебе говорят: работает эвакуатор. Поставишь тачку – не обижайся, могут увезти. А внизу – платная парковка, пожалуйста, оставляйте. Как это все между собой сочетается?» – удивляется она.

Мы также переадресовали этот вопрос городской администрации. Ответ приводим в оригинале, так как нам сложно его как-то трактовать:

«То, что названо знаком, таковым не является, это информационное табло для ознакомления жителей с правилами парковки. Согласно правилам дорожного движения водитель обязан руководствоваться дорожными знаками, в данном случае: 6.4 «Парковка» с табличками дополнительной информации 8.8 «Платные услуги» (они располагаются далее по ходу движения от места съемки либо до него). На указанной локации противоречия между дорожными знаками отсутствуют».

Мы не знаем, возможно, ситуация как-то изменилась на момент публикации материала, но ясности в нее ответ администрации определенно не внес.

Почему знак платной парковки висит вне зоны видимости водителя?

Еще одна читательница «Комсомолки» заметила, что на улице Горького возле магазина «Подарки» информация о том, что парковка платная, обращена лицевой стороной не к паркующимся водителям, а в сторону тротуара. То есть водители могут легко не увидеть знак и получить штраф.

Что же делать? Как пояснили в пресс-службе администрации Ижевска, выйти из машины и внимательно посмотреть, не висит ли на парковке соответствующая табличка. А то, что она висит лицом к тротуару, – не нарушение, так как это информационное табло, которое не является средством организации дорожного движения. С точки зрения городских властей, знаки «Парковка» и «Платные услуги» расположены по ходу движения и должны быть хорошо видны.

Для инвалидов парковка тоже платная?

Здесь все неоднозначно. Есть категории граждан, имеющие право на льготы, к ним относятся инвалиды, многодетные семьи, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также владельцы электромобилей. Но чтобы этими льготами воспользоваться, следует обратиться в Центр цифровых компетенций по адресу: улица Лихвинцева, 46. При этом инвалиды могут парковаться бесплатно не на всех парковках, а только в специально отведенных местах.

Почему парковка, за которую люди платят деньги, совершенно разбита?

Это фото с парковки на ул. Красноармейской прислали читатели. Фото: читатель «Комсомолки»

Часто поводом считать услугу некачественной является неудовлетворительное состояние асфальта на платной парковке. Тем не менее в городской администрации заверяют, что за лето парковки приведут в порядок. Надо полагать, как раз к тому моменту, когда выпадет снег.

Почему у социальных учреждений приходится парковаться за деньги?

Детская поликлиника на улице Ленина оказалась в зоне платных парковок, и это возмущает родителей. На вопрос о том, не планируется ли смягчить условия парковки возле социальных учреждений, в администрации Ижевска дали ссылку на список льготных категорий. Мы уже перечисляли выше, кто относится к льготникам, и мам с детьми в этом перечне нет. Разве что только многодетные.

Можно ли сэкономить при использовании платных парковок?

Если пользоваться платной парковкой приходится часто, можно приобрести абонемент за 3500 рублей. Власти утверждают, что он позволяет сэкономить до 70% средств.

Припарковалась на минуту, пришел штраф. Почему?

Читательница Екатерина рассказала нам, что остановилась на платной парковке по ул. Ленина буквально на минуту. Она даже не успела выключить двигатель, как осознала свою ошибку и переехала на другую точку. Но все равно пришел штраф.

В администрации Ижевска нас, впрочем, уверили, что Екатерина простояла больше 15 минут. Вся надежда на административную инспекцию: там можно представить аргументы в свою защиту.

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