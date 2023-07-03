Платные парковки в Ижевске: с 3 июля в центре города их станет больше

Рассказываем о системе платных парковок в Ижевске и других городах Фото: Мария Бакланова

В Ижевске с 2023 года действует система платных парковок в центре города. Причем с 3 числа появятся дополнительные места. Сделано это, чтобы разгрузить центр в часы пик. Конечно, не всем новая система нравится, и случается, что она вызывает недовольство водителей. «Комсомолка» решила сравнить платные парковки с ситуацией в других городах.

Белгород

Численность города: около 300 тысяч человек

Стоимость парковочного места: 30 рублей в час (но есть нюансы)

Штраф за неуплату: 1500 рублей

Льготники: инвалиды и люди, перевозящие инвалидов, участники ВОВ, узники концлагерей и гетто, многодетные семьи. Резиденты зоны платных парковок имеют право на льготный абонемент (800 – 1500 рублей в зависимости от зоны).

В Белгороде парковки бывают двух типов: плоскостные и придорожные. Плоскостная имеет шлагбаум и автоматическую систему въезда и выезда транспортных средств. Придорожная – как в Ижевске, представляет собой карман вдоль улицы.

Плоскостных парковок в Белгороде немного. На большинстве время бесплатной парковки составляет 30 минут, а покинуть ее нужно в течение пяти минут после завершения оплаты. Но мы нашли одну, где можно бесплатно стоять 120 минут. Плата – от 20 до 30 рублей в час в зависимости от адреса. Платить придется и в будни, и в выходные. Время действия, когда нужно оплачивать, везде разное: где-то круглосуточно, где-то с 8:00 до 20:00, где-то с 8:00 до 18:30.

Придорожных парковок больше. Время действия у них разное: либо с 8:30 до 18:30, либо с 8:00 до 20:00.

Плата для разных парковок и разных типов автомобилей разнится. Грузовики весом от 3,5 тонн, трейлеры и автобусы платят 120 рублей в час, остальные – 30 рублей. Время бесплатной стоянки – 30 минут.

Удобно, что в городе есть абонементы. Для нерезидентов они бывают на месяц, квартал и год. Стоимость разнится в зависимости от мест, где находится парковка. Абонемент на все зоны стоит 4500 на месяц, 9300 рублей в квартал и 37 200 на год.

Тула

Численность города: 400 тысяч человек

Стоимость парковочного места: 40 рублей в час

Штраф за неуплату: 2500 рублей

Льготники: права парковаться бесплатно нет ни у кого. Со скидкой 50% могут купить абонемент инвалиды боевых действий, ветераны боевых действий, один из членов многодетной семьи. Операторы каршеринга при оплате абонемента получают скидку 80%.

Стоимость парковки здесь выше. Впрочем, время действия платной парковки короче – с 9:00 до 19:00, только по будням. Времени на внесение денег больше, чем в Ижевске, – 30 минут.

Удобно, что можно приобрести абонементы на день (135 рублей), неделю (600 рублей), месяц (2250 рублей), квартал (6000 рублей). Но вот к льготникам тут отношение более суровое: если в Ижевске некоторые категории оставляют автомобиль бесплатно, то в Туле им придется раскошелиться, пусть и со скидкой на абонемент в 50%.

Санкт-Петербург

Численность города: более 5,6 млн человек

Стоимость парковочного места: зависит от категории транспорта, для легковых автомобилей – 100 рублей в час. Абонемент для легковушек на месяц – 20 075 рублей, на год – 179 580 рублей.

Штрафы за неуплату: 3000 рублей

Льготники: жители зоны платных парковок (могут купить абонемент на год за 1800 рублей)

Система платных парковок работает в городе-миллионнике с 2015 года. Они действуют не во всех районах города – только в центральных, но со временем список улиц расширяется. Платить нужно только с 8:00 до 20:00, по ночам – бесплатно. А вот в выходные припарковаться бесплатно не получится. Внести деньги нужно в течение первых 15 минут, уехать после окончания оплаченного времени в течение 10 минут.

Из интересного: у петербуржцев есть льготы, если они паркуются в своем районе. Также в городе есть перехватывающие парковки для тех, кто пользуется общественным транспортом. Для этого нужно предоставить электронный проездной, где зарегистрирована хотя бы одна поездка в течение определенного времени после того, как человек припарковался. Тогда платить не придется. А вот ночью пространство становится платным – 150 рублей для легковушек.

Казань

Численность города: 1,3 млн человек

Стоимость парковочного места: от 30 до 70 рублей в час в зависимости от места

Штрафы за неуплату: 2500 рублей

Льготники: инвалиды, их законные представители и владельцы электромобилей

Платные парковки действуют пока только в центре Казани, но со временем их будет больше. Вносить деньги нужно по будням с 8:00 до 19:00. Первые 15 минут можно парковаться бесплатно, затем нужно внести деньги за первые 60 минут. Далее тарификация идет по 30 минут. Но если вы оплачиваете через приложение или СМС, то первый взнос должен быть за 30 минут, а последующие – за 15.

Из интересного: в городе действуют парковки закрытого типа. Они подземные. Работают круглосуточно. Проехать туда можно через шлагбаум, первые 15 минут стоянка бесплатная.

Екатеринбург

Численность города: 1,5 млн человек

Стоимость парковочного места: 30 рублей в час

Штрафы за неуплату: 1000 – 3000 рублей

Льготники: инвалиды I, II и III групп и законные представители инвалидов

Екатеринбург производит впечатление города, где самые строгие правила парковки. Во-первых, обычно такие пространства организовывают только в центре, чтобы его разгрузить. В столице Урала они захватили солидную территорию.

Если в других городах по ночам и выходным эти парковки бесплатные, то в Екатеринбурге за нее нужно платить в любое время дня и ночи. А стоять бесплатно можно только первые 10 минут, тогда как в Ижевске, Санкт-Петербурге и Казани – 15. Из льготных категорий – только инвалиды и их законные представители. Уступок для владельцев электромобилей, как в других городах (в том числе в Ижевске), здесь нет.

Воронеж

Численность города: более 1 млн человек

Стоимость парковочного места: 40 рублей в час

Штрафы за неуплату: 1500 рублей

Льготники: инвалиды I, II и III групп (без оформления парковочного разрешения), а также ветераны ВОВ, бывшие узники концлагерей, многодетные семьи, инвалиды ВОВ и боевых действий, владельцы электромобилей (с оформлением специального разрешения).

Интересно, что в Воронеже довольно большой перечень льготных категорий. Правила похожи на ижевские: первые 15 минут – бесплатно, плата взимается только по будням с 8:00 до 19:00 (на час меньше, чем в Ижевске). Но стоимость немного выше – 40 рублей против наших 35 рублей за час.

Из интересного: если обычно время на оплату парковки составляет 15 минут, то возле больниц, детских садов и школ можно стоять час.

Как действует система в Ижевске?

Напоминаем правила парковки в столице Удмуртии:

– Плата – 35 рублей в час

– Первые 15 минут можно стоять бесплатно

– Штраф за неуплату – 2000 рублей

– Право на льготу имеют инвалиды, многодетные семьи и владельцы электромобилей

– Время действия платной парковки – по будням, с 8:00 до 20:00

То есть система примерно такая же, как и в других городах. А в чем-то даже мягче. В этом году рассматривают вопрос введения абонемента.

Автомобили, которыми управляют люди с инвалидностью, бесплатно могут размещаться на местах, обозначенных соответствующими знаками. Необходимо, чтобы транспортное средство было зарегистрировано в Федеральном реестре инвалидов (заявление для регистрации подается через портал Госуслуг или МФЦ).

Размещение автомобилей, не зарегистрированных в Федеральном реестре инвалидов, на местах для инвалидов запрещено и предусматривает штраф в размере 5000 рублей.

Бесплатное использование парковок установлено для автомобилей экстренных служб, ветеранов Великой Отечественной войны, а также многодетных семей (одно транспортное средство на семью) и электромобилей.

Для получения парковочного разрешения этим категориям граждан нужно обратиться в Центр цифровых компетенций (ул. Лихвинцева, 46) с заявлением и документами (список можно посмотреть на портале).

Кстати, с 3 июля в городе начнут действовать новые платные парковки. Они появятся на 10 улицах: Бородина, Сивкова, Кирова, Коммунаров, Красноармейская, Ленина, Лихвинцева, Ломоносова, Горького, Пушкинская, Советская.

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