Читаем с удовольствием: как приучить ребенка к книге

Как приучить ребенка к чтению? Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Современные дети не стремятся брать книгу в руки, им проще заменить бумажную книгу смартфоном. Учитель начальных классов Виктория Шестакова из Ижевска рассказала, как приучить ребенка к чтению.

Когда стоит начинать читать?

Начинать изучать буквы и слоги – с 2 лет, а книги давать в 3. Это все индивидуально, ребенок сам должен тянуться к книге. Желательно, чтобы к школе ребенок уже мог читать по слогам примерно 30-40 слов в минуту.

Как приучить ребенка к книгам?

«Для начала важно четко понимать, что дети во всем стремятся подражать родителям. Потому если вы хотите привить ребенку любовь к литературе, стоит и самому регулярно читать, тем самым показывая пример. Ребенок будет присматриваться к вам, задавать вопросы, брать книги, рассматривать их», – объяснила педагог.

Читайте вместе - по ролям, по абзацам или страницам. А может на разные голоса? За Лисичку - голосом потоньше, за Медведя - побасистей, за Колобка - смешным. Пусть это будет не просто чтение, а игра, которая увлечет малыша.

Дайте ребенку возможность самостоятельно выбирать себе книги

Пусть дети самостоятельно выбирают для себя книгу. Сначала он будет ориентироваться на обложки и выбирать то, что вам как родителю может показаться глупостью. Но нужно уважать выбор вашего ребенка. Дайте ему прочесть то, что его заинтересовало, найти то, что ему интересно. Не «наседайте». Вы можете только подталкивать его к изучению литературы, предлагая разные варианты, – объяснил эксперт.

К слову, для детей школьного возраста этот совет также подходит. Дети и подростки часто смотрят мультфильмы. Тут на помощь родителям приходят издания разных книг по играм, мультикам и фильмам. Их можно предлагать ребенку, тем самым показывая, что вы уважаете его увлечение.

Не ставьте условий

Устанавливать ребенку нормативы, заставлять через силу читать несчастные 5-10 страниц – это верный способ отбить у ребенка в принципе желание держать книгу в руках. По мнению педагога, не стоит лишать ребенка удовольствий. Проще показать важность и увлекательность чтения, превратив занятие в игру.

Почему бы не дать задание найти в книге определенный отрывок, а потом за это получить приз?

Не заставляйте дочитывать все до конца

Бывает так, что книга «не идет». Он легко может утратить интерес, и совместные занятия превратятся в непонятно что. Ребенок будет искать уловки, чтобы не читать, отчего сами родители нервничают. Если такое происходит, Виктория Шестакова советует просто отложить книгу на какое-то время и взять другую.

Соберите библиотеку

Чтобы ребенок увлекся книгой, она должна быть в доме. И книг должно быть много, а еще разной тематики, чтобы дети могли выбирать. Кладите их на видном месте и везде – на кухне, на тумбочке перед кроватью, на рабочем столе, в санузле. Рука сама собой потянется к книге.

О том, что читали дети в советских библиотеках мы рассказали здесь.

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