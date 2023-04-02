5 детских книг, которые помнят взрослые

Хорошая книга – дверь в мир литературы для ребенка Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Читающие дети в начале своего знакомства с литературой часто опираются на опыт своих родителей и друзей. В Международный день детской книги «Комсомолка» решила спросить у взрослых жителей Ижевска о том, какие книги они любили в детстве и могли бы посоветовать современным детям.

1. «Приключения ведьмы Пачкули». Кай Умански (6+)

Легкая и приятная серия книг про забавную ведьму Пачкулю, живущую в Непутевом лесу. Это веселое детское фэнтези. Главная героиня – Ведьма Пачкуля, – не смотря на то, что уже довольно взрослая ведьма, озорная как ребенок. Не любит стирать и убираться. Она предпочитает тратить время на то, что будет ее по-настоящему радовать и позволит жить на полную катушку. Правда, из-за своего образа жизни она часто попадает в неприятности.

Одна из первых книг серии Фото: eksmo.ru

«В детстве читала ведьму Пачкулю, которая живет в Непутевом лесу. У нее был потрясающий девиз по жизни: мыть, стирать и убираться — это только зря стараться. А еще она очень гордилась своим уникальным запахом, частенько ссорилась с подругой Шельмой и вечно влипала в неприятности. Да, звучит как пример того, что точно не нужно читать детям, но для меня эффект был обратный. Очень приятно написано, так что будучи ребенком, сразу четко понимаешь, что душ — это очень даже хорошо, друзей нужно ценить, а с гоблинами лучше не общаться и в реальной жизни. Особая прелесть была в саркастическом языке автора и большом количестве забавных картинок», – поделилась с журналистом жительница Ижевска Софья.

2. «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». Эно Рауд (0+)

А это добрая сказка про необычных человечков, путешествующих в старом фургоне. Это книга – путешествие, а ее главные герои – путешественники, которые в один прекрасный день встретились у киоска с мороженым и просто решили продолжить свой путь вместе, преодолевая в пути простые жизненные испытания.

Одно из изданий доброй сказки Фото: lookomorie.com

Эту книжку любят и взрослые, и дети. Часто ее берут в семейные библиотеки родители, и вечерами, когда есть силы и время, читают со своими детьми по ролям.

«Эта книга меня спасла, когда лежала в больнице. Было страшно, одиноко без родителей, а на улице уже расцветала весна – хотелось бежать с друзьями во двор, играть, но меня окружали только стены палаты. Тогда мама принесла эту книжку, и на протяжении недели я уже с тремя забавными персонажами переживала все их приключения. Это вообще волшебная повесть, которая учит бережно относиться к природе, затрагивает тему дружбы, отношения людей друг к другу и многое-многое другое. Естественно, советую с иллюстрациями», – поделилась с журналистом «Комсомолки» Ирина Бурцева.

3. «Мальчик со шпагой». Владислав Крапивин (12+)

Добрая и светлая сказка о дружбе и вере в настоящую любовь и товарищество. Главный герой книги – шестиклассник Сергей Каховский. Он не маг и не волшебник, просто мальчишка со своими достоинствами и недостатками. Он учится в школе, живет с отцом, верен своим идеалам и не терпит несправедливости. Однажды мальчик попадает в «Эспаду». Это такой детский клуб, в котором мальчишек учат фехтованию. Совсем маленьким детям такая книга будет тяжеловата, но к концу начальной школы почему бы и нет?

Иллюстрации к роману «Мальчик со шпагой» Фото: Евгений Медведев

«Все началось в далеком детстве, лет в 5, когда мой отец принес домой стопку книг в зеленых обложках. Я, как и все дети, читала книги для мелких: особенно Успенского любила и Карлсона. А классе в 4 или 5 прочитала «Мальчика со шпагой», которого мне дала мама, и понеслось. Книги Крапивина стали моим спасением в самые мрачные времена. Я пряталась за ними от внешнего мира и попадала в мир, где была настоящая дружба, любовь и товарищество», – поделилась ижевчанка Анастасия.

4. «Денискины рассказы». Виктор Драгунский (6+)

Один из вариантов обложки сборника рассказов. Фото: livelib.ru

Старые добрые рассказы о жизни и взрослении мальчика Дениса и его друзей. Эти истории давно уже вошли в школьную программу. Но согласитесь: то, что дают детям в школе, лишь малая часть творчества великого детского писателя. Юмор Виктора Драгунского злободневен и понятен современным детям так же, как когда-то их родителям. Школьники легко могут узнать себя в этих рассказах.

5. «Магистр Рассеянных Наук». Владимир Левшин (6+)

Готовы отправиться в сказочное приключение в волшебный мир математики, занимательных фактов и логических задач? Думаете, будет скучно? Вы ошибаетесь. Серия книг о незадачливом путешественнике Магистре Рассеянных Наук и его спутнице девочке Единичке помогут вашему ребенку весело и интересно понять основные правила математики, физики и астрономии, а также научиться решать сложные логические задачи для самых внимательных.

Веселые приключения с логическими и математическими задачками Фото: chitai-gorod.ru

«Замечательная книга. У меня был дома сборник из двух частей трилогии. Помню, что любила читать ее лет в 6-7. Читала и решала задачки. Их было много, и в то время над ними было очень интересно подумать самостоятельно. Не думаю, что эта книга подойдет совсем малышам. Но вот детям из начальной школы будет интересно узнать что-то новое», – поделилась с «Комсомолкой» читательница Дарья.

Хоть эти книги в большинстве своем пришли из СССР, их без труда можно найти на полках магазинов в разных изданиях, купить с рук, найти в школьных и детских библиотеках, скачать из интернета в аудиоформате или в формате электронной книги.

Одна из первых книг серии Фото: eksmo.ru Одно из изданий доброй сказки Фото: lookomorie.com Иллюстрации к роману «Мальчик со шпагой» Фото: Евгений Медведев Один из вариантов обложки сборника рассказов. Фото: livelib.ru

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