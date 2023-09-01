Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несмотря на предварительные прогнозы, обещавшие холодный сентябрь, первый месяц осени начался с потепления. Выходные ожидаются практически летними – с солнцем и +22°С, лишь холодные ночи будут напоминать о том, какое на самом деле сейчас время года.

В субботу, 2 сентября, в Ижевске ожидается переменная облачность. Осадки маловероятны. По прогнозу гидрометцентра Удмуртии, дневная температура в республике составит около +17.. +22°С. В Ижевске, по информации гидрометцентра России, будет до +21°С. Ночью, по данным разных сервисов погоды, похолодает до +9.. +12°С. В течение суток северо-восточный ветер изменится на северный, его скорость составит порядка 2 м/с.

В воскресенье, 3 сентября, также сквозь облака будет выглядывать солнце. Днем столбик термометра достигнет +20.. +22°С, ночью ожидается от +9°С до +15°С. Гидрометцентр прогнозирует более холодную ночь, Яндекс.Погода – более теплую. Ветер сохранит северное направление и скорость около 2 м/с.

По предварительным прогнозам, такая погода сохранится до середины следующей недели, а затем вернутся дожди.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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