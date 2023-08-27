Нашествие: на тополя Ижевска опять напала моль-пестрянка

Моль-пестрянка ежегодно наносит вред деревьям в Ижевске Фото: Мария Бакланова

Пожелтели тополя Ижевска, причем уже не в первый раз. Вредитель известен – это тополевая моль-пестрянка, которая ежегодно наносит зеленому хозяйству столицы Удмуртии ощутимый урон. И если все в курсе проблемы и ее источника, почему проблема до сих пор остается нерешенной?

Что видим?

Желтеют тополя каждое лето, но не везде, а лишь в некоторых районах Ижевска. Нынешний год не стал исключением. В группе ВКонтакте «Злой ижевчанин» жители столицы Удмуртии делятся фотографиями нашествия моли на тополя и даже в квартиры.

«Прошу обратить внимание на с каждым годом увеличивающееся количество тополиной моли в центре Ижевска. Я знаю, что эта проблема сложная, выводить моль химикатами в городе нельзя, но и пускать на самотек тоже неправильно. В Минприроды знают об этой беде, но, видимо, обращений от граждан мало, чтобы искать другие пути решения и предпринимать активные действия».

Насекомые оставили от листьев одни скелетики Фото: Мария Бакланова

«Полностью согласна, невозможно открыть окна в такую духоту. Мы живем на Пушкинской недалеко от площади. В соседнем дворе куча тополей растет. До этого лета с такими насекомыми не сталкивалась».

Можно ли избавиться от моли?

Полностью избавиться от моли на данный момент невозможно. Как сообщили в городской службе благоустройства и дорожного хозяйства, сильному нашествию вредителей способствовало жаркое лето. Использовать ядохимикаты в городской среде нельзя. Поэтому тополя так и останутся во власти насекомых, а вот квартиры от них вполне можно защитить – поставить на окна москитные сетки и обрабатывать помещения специальными препаратами.

На вопрос о том, как все же бороться с молью, в городской администрации ответили, что каждую весну проводится обрезка деревьев, а каждую осень – уборка опавшей листвы. Но эти меры помогают избавиться от других вредителей, но не от тополиной моли. Проблема в том, что насекомое зимует в коре дерева в виде взрослой бабочки, и к моменту уборки листвы яиц и личинок на ней уже не остается.

Целенаправленно избавляться от тополей и заменять их другими породами городские службы не планируют. Для того, чтобы вырубить все зараженные вредителем тополя и на их место высадить новые саженцы, нужны огромные средства, которых в бюджете нет. Кроме этого, для того чтобы срубить дерево, необходимы веские основания, а тополевая моль таковым не является.

Не только тополя и моль

Тополевая моль – далеко не единственный вредитель, который губит зеленые насаждения Ижевска. Есть и другие, следы которых можно увидеть на американских и остролистных кленах, а также на березе и липе. Кроме того, на листьях можно увидеть солнечные ожоги, но здесь уже причина заключается в погоде.

Клен выглядит обожженным Фото: Мария Бакланова

Противостоять вредителям может только здоровое дерево, которое получает достаточно питательных веществ и влаги. В городской черте, да еще и знойным и сухим летом такие условия – настоящая роскошь.

Так, может, через закон?

В Удмуртии нет отдельного закона, который бы регулировал зеленые насаждения. Есть только определенные нормативы, которыми и руководствуется служба благоустройства. Вот только в них зафиксированы не все аспекты ухода за растениями. Также в Ижевске отсутствует общий план зеленых насаждений и стратегия их формирования.

В 2021 году общественники инициировали реализацию проекта «Зеленый код», в рамках которого предусмотрена разработка нормативной базы и паспортизация зеленых насаждений. Также они хотят привлечь ученых, чтобы те помогли в решении различных специфических проблем, например, с молью. Но когда проект будет разработан и начнет полноценно работать, сегодня сказать сложно. Ждем, надеемся и верим.

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