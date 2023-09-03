Гороскоп на неделю: с 4 по 10 сентября Водолеи рискуют потерять много средств, а Козероги своих любимых

Время глобальных перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

У вас будет достаточно энергии, чтобы справиться со всеми накопившимися у вас задачами. Однако не стоит перегружать себя работой. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. В личной жизни может произойти что-то неожиданное, но не переживайте – это будет приятный сюрприз.

Телец

Рабочий процесс поможет вам отвлечься от гнета обстоятельств, что давит на ваши плечи. Но старайтесь не перерабатывать. Отдых также важен для вашего здоровья и благополучия.

Близнецы

Не стоит стремиться усидеть на всех стульях разом. Впереди вас ждет множество интересных дел, связанных с семьей. Вполне возможно, вас познакомят с человеком, который впоследствии окажется вашей судьбой.

Рак

Новые встречи позволят вам обрасти хорошими и полезными связями. Будьте внимательны, общаясь с людьми. Думайте, что говорите и кому. Ведите свою игру аккуратно, если хотите избежать повышенного внимания к своей персоне.

Лев

В карьере вас ждут удивительные успехи. К вам поступят довольно заманчивые предложения. Но не забывайте про то, ради чего вы начали свой путь. Сохраняйте теплые отношения с близкими, и они придут к вам на помощь в трудную минуту.

Дева

Карьера никак не скажется на прогрессе в любовных делах. Чтобы справиться с нависшим кризисом, вам придется на время отложить некоторые свои повседневные заботы. Время, проведенное с любимым человеком куда важнее. Вы сможете почувствовать себя лучше.

Весы

Вас ждет удача во всех начинаниях. Но будьте внимательны к своим желаниям. Некоторые из них имеют дурное свойство сбываться в самый неподходящий момент. Особенно это касается семейного благополучия.

Скорпион

Скорые перемены коснуться вас. Новая должность, не принесет вам желаемого удовольствия, возможно, стоит продолжить поиски лучшего места. Но старайтесь не принимать решений сгоряча. Прежде чем что-либо сделать – переспите с этим.

Стрелец

Карьера может немного навредить вашей семейной жизни. Постарайтесь соблюдать баланс. Иногда лучше посидеть день дома, в объятьях возлюбленного, чем бежать за очередной наградой.

Козерог

Успех в делах не придет вам по мановению волшебной палочки. Проявите терпение. Не пытайтесь найти свою выгоду в любой ситуации. Вы можете потерять тех, кем дорожите. Плывите по течению жизни, тогда и удача будет рядом с вами.

Водолей

Счастье во всех начинаниях придет к вам на следующей неделе. Но будьте внимательны к своим финансам. Планирование бюджета для вас важно как никогда. Иначе вы рискуете потратить все, что имеете.

Рыбы

Вы с новыми силами сможете вернуться к любимой работе, но не забывайте об отдыхе и заботе о своем здоровье. К слову, вас настигнут романтические отношения. Они для вас станут источником истинного счастья.

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