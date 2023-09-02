Депутат призвал строже наказывать водителей за объезд пробок по обочинам

Объезды по обочинам усугубляют заторы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Обращение к начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаилу Черникову написал депутат Госдумы Виталий Милонов. Как сообщает RT (18+), в этом документе политик предлагает ужесточить наказание для водителей, которые объезжают по обочине дородные заторы.
По словам Виталия Милонова, из-за таких «обочечников» пробки усугубляются, и добропорядочные автомобилисты теряют в них время. Среди предложенных вариантов наказания названы временный запрет на использование транспортного средства или штраф в повышенном размере.
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