К выходным в Ижевске установится не слишком холодная, но все-таки осенняя погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале этой недели в Ижевске будет до +23°С. По-летнему теплая погода продолжит баловать жителей столицы Удмуртии, ориентировочно, до среды. Затем температурный фон начнет понижаться, в это период вероятны осадки. Самым холодным днем на этой неделе станет пятница, а в выходные вновь возможно небольшое потепление.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 4 сентября, днем будет до +23°С, ночью – до +12°С.

Во вторник, 5 сентября, согласно прогнозу гидрометцентра России, будет облачно, но все так же тепло – до +22°С. Ночью ожидается до +10°С. Яндекс.Погода прогнозирует более высокие ночные температуры – до +14°С. Днем будет почти безветренно, а к ночи подует южный ветер со скоростью около 1 м/с. Осадки маловероятны.

В среду, 6 сентября, выглянет солнце и прольется небольшой дождь, который утихнет к вечеру. Разные сервисы погоды обещают днем до +20..+23°С, а ночью до +13.. +15°С. В течение суток продолжит дуть южный ветер со скоростью 2-3 м/с.

В четверг, 7 сентября, в Ижевске будет пасмурно и дождливо. Гидрометцентр России прогнозирует похолодание до +17°С, а Яндекс – до +15.. +16°С. Вечером будет от +9°С (по данным гидрометцентра) до +12°С (по данным Яндекс.Погоды). Ночью продолжатся дожди. Ветер будет юго-восточным или восточным, его скорость составит 3-4 м/с.

В пятницу, 8 сентября, по данным российского гидрометцентра, в столице Удмуртии также будет облачно, но сухо. На термометре – до +16°С. Яндекс обещает еще прохладнее – до +13.. +14°С . Ночью ожидается +10.. +12°С. Восточный ветер со скоростью около 2 м/с к вечеру изменится на северо-восточный и усилится до 4 м/с.

В субботу, 9 сентября, снова начнет выглядывать солнце. Днем в Ижевске немного потеплеет – от +17°С до +19°С. Ночью – до +10.. +13°С. Северо-восточный ветер изменится на северный, его скорость составит 4-5 м/с.

В воскресенье, 10 сентября, ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Дневная температура воздуха составит +17.. +18°С. Ночная – до +11.. +13°С. Ветер будет преимущественно северо-восточным, со скоростью 2-4 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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