Погода в Ижевске на день: 4 сентября до +23 и без осадков

День ожидается теплым Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня мы перевернули календарь и увидели, что на дворе понедельник, 4 сентября. А начнем мы это утро с прогноза.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит +21…+23 градуса. Возможен туман. Ветер восточный, 4–9 м/с.

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