Респираторные вирусные инфекции у детей: профилактика, симптомы и лечение

Как родителям помочь малышу справиться с осенними инфекциями. Фото: elements.envato.com.

С наступлением осени дети все чаще начинают болеть ОРВИ. Этому способствует возвращение в организованные коллективы, а также похолодание и возросшая нагрузка на иммунную систему. О том, почему очень важно заметить первые симптомы и сразу начать лечение, рассказала педиатр детской клиники «Медси» Анастасия Ленченко.

Какие болезни относятся к ОРВИ

Респираторных вирусных инфекций существует довольно много. У детей чаще всего проявляются аденовирусы и риновирусы, РС-вирусы, а также такие сезонные недуги, как грипп и парагрипп. Коронавирус тоже относится к ОРВИ и в последнее время рассматривается, как рядовая сезонная инфекция.

У каждого вируса есть свои периоды наивысшей активности. Так, массовая заболеваемость вирусными инфекциями ежегодно фиксируется с середины сентября по октябрь.

Анастасия Ленченко, педиатр детской клиники «Медси». Фото: предоставлено клиникой.

«В первые две недели сентября мы всегда отмечаем наплыв пациентов. Это связано с началом учебного года, кроме того, на улице уже становится прохладно, а отопления в домах, дошкольных и школьных учреждениях еще нет», – рассказывает Анастасия Ленченко.

Грипп, по словам эксперта, начинает «разгуливать» в конце осени или в начале зимы. Также подъем заболеваемости характерен для конца марта – начала апреля. Коронавирусом чаще болеют зимой и весной.

Прививка – лучший способ защиты от гриппа. Фото: elements.envato.com.

«Дети, как правило, более подвержены вирусам, чем взрослые, так как контактов у них много, а иммунная система сформировалась еще не до конца», – объясняет эксперт.

Легкомыслие и осложнения

Многие родители, к сожалению, относятся к респираторным заболеваниям детей довольно легкомысленно, отправляя чадо с насморком в детсад или школу. Бывает и так, что подскочившую температуру вечером сбивают домашними средствами, а наутро ребенок уже считается здоровым. Но врачи предостерегают от такой тактики.

«Как правило, при большинстве ОРВИ первые двое суток проходят у детей с высокой температурой – 38,5 и выше. Может быть головная боль и другие симптомы. В этом случае нужно обращаться к врачу незамедлительно, причем лучше вызвать его на дом. Но бывает, что заболевание начинается с насморка или боли в горле. Или наоборот: температура повышается без каких-либо других симптомов. В любом из вариантов неправильно пытаться решить проблему народными средствами. Инкубационный период будет протекать от 2 до 7 дней, поэтому даже если вам кажется, что вы вылечили ребенка, он будет заразен для окружающих до 2-х недель», – говорит педиатр Анастасия Ленченко.

Грипп и ангина могут привести к серьезным осложнениям. Фото: elements.envato.com.

Начать лечить самостоятельно, не справиться и вызвать врача, когда стало хуже – тоже неправильная стратегия. Клиническая картина смажется, и специалисту будет гораздо труднее поставить диагноз, а значит и назначить вовремя нужное лечение.

Третья распространенная ошибка – чуть что хвататься за антибиотики. Врачи не устают напоминать: это антибактериальные препараты, против вирусов они не помогают, а побочных явлений у этих лекарств немало. Не говоря уж о том, что бесконтрольное употребление антибиотиков «приучает» к ним патогенную микрофлору. Это значит, что когда антибиотики реально понадобятся, они могут просто не подействовать.

Отсутствие адекватного и своевременного лечения может приводить к затяжным инфекциям, а также к осложнениям со стороны ЛОР-органов дыхательной, сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Особенно коварны осложнения после гриппа и ковида. Проявиться они могут далеко не сразу, а спустя время.

Диагностика и лечение ОРВИ

При своевременном обращении к врачу – то есть в течение двух первых суток – для диагностики ОРВИ и потенциальных осложнений, как правило, хватает общего анализа крови и мочи. Если известно, что у ребенка был контакт с кем-то, кто болеет подтвержденным гриппом или коронавирусом или другим респираторным вирусом, а также по характерной клинической картине назначается ПЦР-исследование.

Лечение, обычно, выполняется симптоматически. Однако, если у ребенка есть какие-то врожденные пороки или определенные жалобы, либо педиатра настораживают результаты анализов, маленького пациента направят и к узким специалистам. В первую очередь, это отоларинголог, который проверит состояние пазух и обследует уши. Частые ОРВИ – один из распространенных поводов для обращения. Они, так же, как отиты, могут быть связаны с увеличенными аденоидами.

Если насморк у ребенка долго не проходит, лучше посетить отоларинголога. Фото: elements.envato.com.

Записаться на прием к детскому ЛОРу имеет смысл, если у ребенка снижается слух или имеются выделения из ушных проходов, появляются головные боли и шум в ушах, затруднено дыхание, отмечается ночной храп или ослаблено обоняние.

Нередко в связи с осложнениями после ОРВИ требуется консультация кардиолога, нефролога или аллерголога-иммунолога. В клинике «Медси» все врачи работают в тесном сотрудничестве и к решению любой проблемы подходят комплексно.

Профилактика ОРВИ, гриппа и коронавируса у детей

Самой надежной профилактикой осложнений после гриппа и ковида была и остается вакцинация. Против гриппа прививают, начиная с 6 месяцев, от ковида – с 12-17 лет.

«Против других ОРВИ прививок нет, поэтому в транспорте и местах скопления людей целесообразно надевать на ребенка маску, а маленьким детям регулярно промывать нос физраствором или специальным спреем из аптеки. И, конечно же, регулярно мыть руки», – объясняет Анастасия Ленченко.

Также на детский иммунитет благотворно действуют поездки на море, занятия в бассейне и посещение солевой комнаты. Кстати, в «Медси» она есть.

«Соляную комнату можно посещать как для профилактики, так и при восстановлении после перенесенных респираторных инфекций. Профилактический курс обычно составляет 10 процедур. Лучше начать их до похода в школу, но можно и совместить», – говорит педиатр.

При ОРВИ у ребенка не следует откладывать визит к врачу. Фото: elements.envato.com.

А вот принимать бесконечное количество витаминных комплексов – это довольно сомнительно, так как биодоступность витаминов не так велика, как надеются родители, да и не все витамины друг с другом совместимы. Оптимальный вариант – сдать анализы, понять, какого витамина не хватает ребенку и пройти терапевтический курс, если это потребуется. На постоянной основе рекомендуется, разве что, принимать лишь витамин D3 – мы получаем его довольно мало, а для роста детского организма он необходим.

Где провести диагностику и лечение ОРВИ в Ижевске

В клинике «Медси» маленькие пациенты могут получить полный комплекс медицинских услуг. Опытные специалисты проконсультируют и решат проблему. В клинике возможен широкий спектр диагностический процедур и анализов. В «Медси» установлено оборудование экспертного класса, а современная лаборатория позволяет проводить исследования в срочном режиме. Пациенты могут пройти все виды УЗИ, в том числе УЗИ гайморовых пазух, а также КТ, аудиометрию, рино- и отоскопию.

В детской клинике «Медси» врачи умеют работать с маленькими пациентами так, чтобы прием обходился без страхов и слез. Даже анализы забираются специальными тонкими иглами, чтобы малыши не боялись и не чувствовали боли.

Врачи могут вести пациентов с момента их рождения, также существуют удобные годовые программы прикрепления.

Детская клиника «Медси» расположена по адресу: г. Ижевск, улица Карла Маркса, 453, а также прием педиатра ведется на Орджоникидзе, 53.

Записаться на прием и получить консультацию можно по телефону: (3412) 31-03-94.

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