У ижевчан появилась возможность провести Новый год на Байкале

Фото: пресс-служба «Ижавиа»

Новый год часто превращается в рутину, которая повторяется из года в год - тазики салатов, пельмени на балконе, одни и те же фильмы и шоу по ТВ. Но разве не хочется провести этот праздник в действительно прекрасном и волшебном месте, которое оставит чудесные воспоминания на всю жизнь? Одно из таких - озеро Байкал - уникальное природное явление с красивейшими местами.

До недавнего времени возможности добраться туда напрямую из Ижевска просто не было. Но сейчас «Ижавиа» представляет новую программу для тех, кто готов сменить скуку в четырех стенах на ледяные байкальские просторы.

Фото: пресс-служба «Ижавиа»

В 5-дневном туре вы сможете попробовать знаменитые рыбные деликатесы Байкала, узнать о культуре бурят и даже поучаствовать в обрядах байкальских шаманов. А если любите активный отдых и хотите покататься по прозрачному байкальскому льду, то вас ждут катания на упряжках, горках, коньках и снегоходах.

Не обойдется и без новогодних и рождественских программ, чтобы проведенные праздники навсегда остались в вашей памяти. Подобрать подходящий для себя вариант тура на Байкал вы можете уже сейчас.

Но стоит поторопиться - времени до главного праздника года осталось чуть больше трех месяцев. Сейчас на старте продаж бронирование доступно по минимальным ценам. А специальные условия от «Ижавиа» дополнительно вас порадуют. Тур можно оформить в офисах компании в Ижевске, Воткинске и Сарапуле или оставьте заявку на сайте.

Фото: пресс-служба «Ижавиа»

Расписание рейсов до Иркутска:

I8-203 Ижевск – Иркутск: вылет 29 декабря 2023, 4 и 9 января 2024 года

I8-204 Иркутск – Ижевск: вылет 30 декабря 2023, 4 и 9 января 2024 года

Билеты: от 9600 рублей

Незабываемые новогодние каникулы на Байкале уже ждут вас!

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